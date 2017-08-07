Крестным ходом по Могилеву прошлись «ряженные казаки» и «православные шансонье» 19 7.08.2017, 19:49

5,510

Фото: mogilevnews.by

К «русскому миру» приобщился лично мэр Могилева.

В Могилеве 6 августа прошли мероприятия памяти святителя Георгия (Конисского). Но, как известно, где православные мероприятия, там, чаще всего и «казаки». А где казаки — там и «Святая Русь». Так произошло и в Могилеве.

К 300-летию со дня рождения святителя Георгия Конисского в кафедральном Спасо-Преображенском соборе Могилева литургию служил митрополит Минский и Заславский Павел, nn.by.

На торжествах присутствовала вся местная номенклатура, в том числе председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев и председатель Могилевского райисеписполкома Анатолий Дутько со своими заместителями.

После окончания литургии из собора к Архиерейскому валу прошел массовый крестный ход. Другой крестный ход к бывшей резиденции Конисского в это же время двинулся из Свято-Никольского женского монастыря.

Участвовали в нем представители «Белорусского казачества», возглавляемого Николаем Улаховичем. Их принадлежность видна по шевронам, ее также подтвердил пресс-секретарь Могилевской епархии Илья Сидорович.

Но не обошлось и без конфузов.

На архиерейском дворце Конисского укрепили вот такой плакатик.

На том плакате изображены и Кутузов, и Суворов, и маршал Жуков, и адмирал Ушаков… Подлодка «Курск» и Зоя Космодемьянская, Иисус Христос и Николай II с семьей, маршал Устинов и участники военных действий России последнего времени…

«Атаман» Улахович сказал, что об участии его казаков в мероприятиях он «информации не получал, поэтому без комментариев».

Но как сам Улахович, так и его «казаки» известны выраженной провластной позицией и крайней осторожностью в высказываниях.

Выяснилось, что плакат повесили гости из России — музыканты дуэта «Шаг в небо» из Санкт-Петербурга Ангелина и Сергей Слободчиковы, исполнители «православно-патриотических» песен.

Ангелина и Сергей Слободчиковы.

Вот характерный трек под названием «Донбасс» (в нем рифмуется Русь и Беларусь, идет речь о войне добра со злом и так далее).

Слободчиковы — типичные «православные патриоты» из России. Они считают героями советских генералов и ностальгируют по царским временам, превозносят Путина и искренне верят, что в Украине захватили власть фашисты.

«Слободчиковых приглашали православные активисты, прихожане. Но, конечно, это согласовывалось с епархией и властями», — сообщил «Нашей Ниве» пресс-секретарь Могилевской епархии Сидорович.