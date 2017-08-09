СМИ: Во время «Запад-2017» Россия может занять Сувалкский коридор 18 Антон Шевченко, hvylya.net

9.08.2017, 8:53

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К таким выводам подталкивает сценарий российско-белорусских учений.

У европейского сообщества, особенно его северо-восточной части, в последние месяцы значительные опасения вызывают участившиеся свидетельства и факты усиления российского военного присутствия у их границ.

Да и тому есть причины.

В сентябре 2017 года, а именно с 14-го по 20-е числа, вооруженные силы Российской Федерации и Республики Беларусь планируют проведение стратегических командно-штабных учений «Запад-2017». Под легендой этих учений Россия активно наращивает свою военную группировку на территории Беларуси.

Конечно, русские пытаются всех заверить, что все будет хорошо, что учения имеют исключительно оборонный характер, что ни на кого никто нападать не собирается, что на Донбассе их нет, и в Крыму тоже не было, ну и так далее. Но европейские скептики не сильно спешат верить России. Что ж резонно, наверное…

Может, белорусам поверят, – решили в Москве.

И вот, 12 июля 2017 года во время очередного пленарного заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (Вена, Австрия) заместителем начальника генерального штаба вооруженных сил Республики Беларусь – начальником главного оперативного управления генерал-майором П.Муравейко были представлены материалы касающиеся подготовки и проведения стратегических командно-штабных учений «Запад-2017».

Согласно озвученной им информации, замысел учений был разработан совместно российским и белорусским генеральными штабами с учетом последних тенденций и подходов к применению войск, на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет (страны Северной Африки, Ближнего Востока, Восточной Украины).

В основу замысла заложен один из вариантов возникновения кризисной ситуации и обострения конфликта, содержание которого основывается на ухудшении отношений между соседними странами на почве межнациональных, этнических и религиозных противоречий, а также территориальных претензий.

Состав сторон конфликта:

«Северные» – Союзное государство Республики Беларусь и Российской Федерации;

«Западные» – коалиция заинтересованных государств «Вейшнория», «Весбария» и «Лубения» – об этих экзотических странах них мы поговорим ниже.

Общий фон учений.

Проводя комплекс мероприятий политического, дипломатического, экономического и информационного характера, «Западные» стремятся достичь раскола в государственных отношениях между субъектами «Северных», ухудшения внутренней социально-политической обстановки, которая должна в свою очередь привести к смене политического руководства Республики Беларусь. На этом негативном фоне, «Вейшнория» пытается присоединить к своей территории отдельные районы Беларуси.

Дестабилизировав обстановку в отдельных районах, но не достигнув конечных целей, «Западные» готовятся к открытой вооруженной агрессии против «Северных».

Целью Беларуси и ее руководства является недопущение вооруженного конфликта и общей дестабилизации обстановки в стране. Согласно действующим нормативным документам и союзническим обязательствам, Российская Федерация предоставляет Республике Беларусь политическую, финансовую поддержку, военно-техническую и военную помощь, в том числе путем применения Региональной группировки войск «Северных».

В рамках учений предусматриваются действия войск «Северных» по прикрытию государственной границы, ведению противодиверсионной борьбы и оборонных действий, а также авиационная поддержка и противовоздушная оборона.

Зона конфликта, согласно замысла учений, не выходит за рамки реальной государственной границы Республики Беларусь.

Заявленная численность войск задействованных на учениях не превышает 12,7 тысяч личного состава, до 680 единиц техники, которая включает около

100 танков, до 150 единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня («Град», «Смерчь», «Ураган»), около 70 самолетов и вертолетов.

Ну вот, вроде все чинно и благородно. Однако, по мнению западных экспертов, под легендой этих учений Россия пытается сформировать на территории Беларуси реальную оперативно-стратегическую группировку (от 60 до 100 тысяч личного состава), способную на одновременное ведение боевых действий с Украиной и оккупацию Балтийский государств.

Кроме того, состав, оперативное построение и прочие разведывательные признаки говорят нам о том, что созданная под учения группировка не собирается уходить с территории Беларуси, ей просто некуда возвращаться, ей или на запад, или на север, ну или на юг.

Вспомните песню «Дорога на Берлин»: «А название такое, прямо слово боевое…», – ой увлекся), ну бывает…

Так вот, в этом контексте становится очень интересно, что же это за такие сказочные квазигосударственные образования, осмелившиеся угрожать братской российско-белорусской мирной стране? Неужели это королевства из, «Властелина колец» или «Игры престолов»?

Нет, не угадали. Согласно замысла учений это:

«Лубения» – северо-восточная часть Польши, юго-западная часть Литвы (так называемый «Сувалкский коридор»);

«Весбария» – Литва, западная и центральная часть Латвии;

«Вейшнория» – северо-западная часть Гродненской, Минской и Витебской области (Республика Беларусь).

Вот они, эти подлые захватчики, вот эти агрессоры и милитаристы.

Ну, погодите!

В рамках заявленных мероприятий российские войска, даже не особо спрашивая разрешения у Батьки всех белорусов, могут за час-полтора спокойно перекрыть Сувалкский коридор (64 км по границе между Польшей и Литвой) разделяющий Беларусь и Восточную Пруссию, она же Калининградская область, и отрезать от перепуганной Европы три входящих в НАТО страны (Эстония, Латвия, Литва).

Что ж, сентябрь приближается. Поверили европейцы белорусам или нет, покажет время. А мы очень надеемся, что у кремлевской верхушки хватит остатков серого мозгового вещества не подливать в тлеющие угли войны очередной порции густых горюче-смазочных материалов.

Антон Шевченко, hvylya.net