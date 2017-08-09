«Купи слона»: Чем закончится навязывание Geely белорусам 24 9.08.2017, 11:49

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Когда власти берутся что-либо «оптимизировать», «модернизировать» и «стимулировать», наш человек очень сильно напрягается.

Особенно опасен последний из названных процессов. Все помнят, как FM-станции стимулировали ставить в эфир отечественную музыку, а «тунеядцев» - искать работу. Несколько дней назад все узнали, что теперь у правительства новая задача – «сформировать систему стимулирования продаж автомобилей Geely на внутреннем рынке», пишет abw.by.

«Есть поручение, и правительство этим занимается, в частности, министр промышленности с коллегами, по разработке программы поддержки приобретения отечественных автомобилей населением Беларуси. Думаю, что такой продукт мы к концу этого года предложим», - сказал премьер-министр страны Андрей Кобяков.

Поскольку даже в самых смелых фантазиях нелегко предположить, что придет в голову чиновнику, взявшему на себя обязательство воплотить в жизнь лозунг «В каждую семью - по Geely», автомобилисты на такую новость отреагировали с долей настороженности и цинизма в равной степени.

Сперва на форуме язвительно отметили, что слово «стимулирование» в наших реалиях звучит как «в добровольно-принудительном порядке»! Затем появились опасения, что «стимуляция будет, скорее всего, очередным налогом/пошлиной для российских авто. Или придумают еще что-нибудь пожестче, например налог на автомобили старше 15 лет».

Следом пошли рациональные предложения: «Ждем кредитов под 3% и рассрочку на 26 месяцев при условии продленной гарантии». Их дополнили уже откровенно сказочные иллюзии: «А я бы взял с гарантией 5 лет, без ограничения пробега, без первоначального взноса, в рассрочку и без переплаты лет на 10». «Да, и без справки о зарплате», - продолжили фантазеры. «И без паспорта», - поставили точку юмористы.

В этих спорах автомобили Geely, конечно, получили свою порцию критики, без внимания не остался ни один их узел. Но на другой чаше весов оказалось и такое мнение: «О чем вообще спор? 5 лет назад все белорусы плевались на машины из РФ. А я уже тогда говорил, что скоро все изменится».

На первый взгляд озвученные планы продаж 6-12 тысяч отечественных автомобилей в год на фоне трехмиллионного автопарка страны не такие уж и заоблачные. Лично мне интереснее другое - как будут уходить на экспорт остальные 90% продукции завода.

Но, посмотрев на разгоревшиеся среди форумчан споры, мы задумались: а хотят ли сами белорусские покупатели «стимулироваться» и на какое предложение готовы отозваться? Поэтому очередной вопрос мы поставили так: «При каких условиях вы стали бы рассматривать возможность покупки автомобиля Geely?»

Итоги двухнедельного голосования показали, что наименее привлекательным механизмом респонденты считают различные сопутствующие покупке бонусы: налоговые вычеты, дешевую страховку и прочее, - за этот вариант отдано лишь 5% голосов.

Примерно в равной степени (14 и 15% соответственно) потенциальные покупатели готовы отреагировать на доступный кредит/лизинг или на отзывы уже состоявшихся владельцев автомобилей Geely.

Каждый четвертый (25%) участник опроса считает самым весомым аргументом цену.

Наконец, мнение 41% опрошенных - никакие условия, механизмы и доводы не заставят их поверить в белорусский автопром. Ничего нового в этом отказе «купляць беларускае» нет. В свое время на вопрос «Что будет для вас главным аргументом, чтобы перейти на масло от отечественного производителя?» 44% респондентов ответили: «Я вас умоляю: «человеческий фактор» в нашей стране способен убить любое производство». Белорусы в пророка в своем отечестве привыкли верить, но только если у того имеется стопка положительных рекомендаций из-за границы.

В целом же нет ничего невозможного, сами люди готовы рассказать, как продвинуть в массы отечественную марку. Вот основные из озвученных мыслей.

«Главный вопрос по Geely - это цены. На текущий момент они не просто завышены - они на уровне именитых производителей, поэтому выбор между Geely или Renault/VW/KIA и прочими понятен и очевиден. Вот только если будет кредит/трейд-ин/рассрочка или все вместе на хороших условиях, эти разговоры прекратятся, народ будет брать».

«Разумнее, конечно, хлам запрещать не прямыми запретами, а резким увеличением налогообложения. Чтобы человек сам решал, платить и ездить на хламе или приобретать новое».

Выживать старые машины, по мнению других, можно и строгими экологическими нормами (на въезд в столицу или для коммерческого транспорта), а также дополнительными пошлинами на ввоз запчастей для них. А можно еще стоимость дизтоплива поднять.

В общем, бери и записывай, а лучше - покупай, дорогой товарищ.