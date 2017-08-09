Белорусских школьников хотят одеть по госстандарту 7 9.08.2017, 14:33

В Беларуси к концу года может появиться госстандарт по школьной одежде.

В Беларуси к концу года может появиться государственный стандарт по школьной одежде, сообщил заместитель председателя концерна «Беллегпром» Александр Яковчиц на пресс-конференции в среду в Минске, передает «Интерфакс».

«На сегодняшний день заканчивается работа над проектом стандарта одежды для учащихся. Сейчас он находится на экспертизе в БелГИСС. Я надеюсь, что к концу года он выйдет из стен Госстандарта для применения его при производстве одежды для школьников», - сказал Яковчиц.

По его словам, главная цель госстандарта - устранить разночтения в понимании того, что же является одеждой делового стиля. «Ребенок может считать, что это одежда делового стиля, а в учреждении образования могут думать по-другому», - заметил Яковчиц.

Зампредседателя «Беллегпрома» уточнил, что в стандарте планируется определить все нормы, касающееся одежды для школьников, «начиная от технологии производства и заканчивая упаковкой».