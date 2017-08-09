Россия использует «Запад-2017» для тайной переброски ударных танковых групп 9.08.2017, 14:49

На кого направлен бронетанковый кулак кремлевского агрессора?

8 августа 2017 севастополец Максим Майоров на своей странице в Facebook обратил внимание на исторические предпосылки, а именно военные маневры, которые предшествовали агрессии Российской Федерации против соседних государств, пишет informnapalm.org.

Грузия, Украина, Беларусь?

«По странному стечению обстоятельств, российско-грузинской войне 2008 года предшествовали июльские учения ЮВО ВС РФ «Кавказ-2008». На самом деле ничего удивительного здесь нет. Военные маневры — идеальное прикрытие для развертывания необходимого контингента для участия в вооруженном конфликте. В 2014 году РФ показала, что учения могут служить прикрытием не только подготовки к войне, но и прикрытием самой войны. Поэтому каждые военные маневры России — потенциальная угроза для соседних государств. Это могут быть просто учения, а могут оказаться составной частью плана агрессии — открытой или гибридной. Следующие крупные учения РФ «Запад-2017» начнутся у наших границ в сентябре этого года. Картинка ни на что не намекает, а использована для привлечения внимания.

Запад-2017 — прикрытие для активной переброски бронетехники

В свою очередь волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm в ходе мониторинга социальных сетей и анализа фотографий установили, что с начала августа 2017 года началось масштабное перемещение российской военной техники по всей линии европейской границы Российской Федерации: от берегов Балтийского моря в Санкт-Петербурге и до берегов Черного моря, включая оккупированный украинский Крым.

Предоставим ряд фото и видеоматериалов, которые детализируют эти выводы:

02.08.2017. Состав российской военной техники на железнодорожной станции «Лиски». Город Лиски, Воронежская область.

03.08.2017. Состав военной техники на железнодорожной станции «Неклиновка». Село Покровское Неклиновский район, Ростовская область.

03.08.2017. Железнодорожная станция «Сергиев Посад». Город Сергиев Посад, Московская область.

05.08.2017. Состав военной техники на железнодорожной станции «Краснодар-1», Город Краснодар, Краснодарский край.

07.08.2017. Состав военной техники на железнодорожной станции «Зимовники». Поселок Зимовники, Ростовская область.

07.08.2017. Состав военной техники на железнодорожной станции в городе Самара.

07.08.2017. Колонна военной техники в городе Санкт-Петербург.

07.08.2017. Состав военной техники зафиксированный в момент передвижения через дамбу Волжской ГЭС в Волгоградской области.

07.08.2017. Передвижение военной техники в оккупированном Крыму.

08.08.2017. Состав военной техники на железнодорожной станции «Нерехта». Город Нерехта, Костромская область.

08.08.2017. Состав военной техники на железнодорожной станции «Россошь». Город Россошь, Воронежская область.

Названия населенных пунктов и мест, где зафиксировано передвижение российской техники в начале августа отмечены на карте.

Железная дорога

Еще одним косвенным признаком не учебных целей переброски техники можно считать подготовку новых веток железнодорожных путей. Например, в 2008 году, за 2 месяца до начала вторжения в Грузию Российская Федерация начала авральную прокладку новой железнодорожной ветки к грузинской границе.

7 августа 2017 года в российских СМИ появились сообщения о том, что железная дорога на юге РФ, которую проложили в непосредственной близости к украинской границе, фактически введена в строй. При этом в российском медиапространстве звучат громкие заголовки с двойным смыслом: «Российские железнодорожные войска нанесли по Украине финансовый удар».

Для сдерживания российской агрессии Украине крайне необходимо современное оборонительное оружие, способное эффективно противостоять бронетанковой группировке, развернутой вдоль всей украинско-российской границы. Учения «Запад-2017» могут стать этапом оккупации и втягивания Беларуси в вооруженный конфликт. Возможно, именно массированная переброска российской тяжелой бронетехники к украинской границе послужила причиной недавних рекомендаций Пентагона в адрес Белого дома о предоставлении Украине противотанкового и противовоздушного оружия для повышения обороноспособности и предотвращения дальнейшего вторжения. В числе возможных поставок указываются и «убийцы танков» — американские противотанковые комплексы Javelin. Российская армия в 2014 году вторглась и оккупировала 7% украинской территории на востоке и на юге Украины, но РФ не достигла своей главной цели — влиять на всю Украину. Дипломатические решения, если они звучат с позиции слабости и апелляции к международному праву не воспринимаются российским руководством как достаточно веские. Только сильная Украина и жесткая позиция мирового сообщества способны умиротворить агрессора. Перефразируя крылатое выражение можно сказать: «Добрым словом и Javelin’ом можно добиться большего, чем одним добрым словом»