Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма 1 9.08.2017, 16:20

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Сергей Веремеенко

Протестные настроения белорусов закипают, как кастрюля с борщом.

Об этом сайту Charter97.org заявил гродненский координатор Белорусского Национального Конгресса Сергей Веремеенко.

- Лукашенко на днях объявил, что обновленный декрет о «тунеядцах» будет готов к 1 октября, а министр труда и социальной защиты Ирина Костевич заявила об реализации принципа «не работаешь - платишь за услуги». Как, на ваш взгляд, белорусы отреагируют на такие разговоры властей?

- Люди уже показали, как они реагируют на подобные выходки властей. Мне кажется, что Лукашенко просто живет в каком-то своем мире, он самоизолировался: не читает новостей, не следит за информацией в интернете, ему ее преподносится в качестве спецдоклада. То есть, реальной ситуацией Лукашенко однозначно не владеет.

Конечно, для него было бы лучше сделать декрет о «тунеядцах» неработающим, но мы видим, что в результате того, что Международный валютный фонд не выделил денег на поддержку режима - у него очень плохая ситуация. В связи с этим, Лукашенко все-таки пытается дожать идею скандального декрета, собирается вводить какие-то ID-карты. Я думаю, что совсем скоро люди ему скажут: «Ай, иди ты уже отсюда! Надоел!»

Тем более, что сам функциональный процесс декрета не разработан. Абсолютно неизвестно, как это все будет работать: записанные в «тунеядца» белорусы будут платить по завышенным ценам за услуги, или оплачивать медобслуживание, или обращения в милицию?

- Отдают ли себе белорусские власти отчет в том, что в нынешней социально-экономической ситуации их инициатива, мягко говоря, неуместна?

- Они уже давно оторвались от реальности. То, что люди не могут найти работу — это беда народа, власти, государства. В такой катастрофической ситуации нужно создавать условия, чтобы белорус мог устроиться на достойное рабочее место, а вот «работа для работы» больше напоминает концлагерь: люди работают, а их за это кормят.

Сейчас в Беларуси именно такая ситуация: зарплаты людям едва хватает, чтобы прокормиться, а своими действиями власти только усугубляют ситуацию.

- Вы, как координатор БНК в регионе, что можете сказать о настроениях в обществе?

- Я уверен, что протесты продолжатся. Более того, они выйдут на более качественный уровень. Белорусы — европейская нация, умные люди и отлично понимают причину того, почему в стране такая трудная экономическая ситуация. Они осознают, что так сложилось не просто потому, что самодур захотел сделать именно так, а не иначе, а из-за того, что у властей нет денег даже для содержания самих себя, а что уже говорить про обеспечение белорусам достойной жизни.

На мой взгляд, протесты продолжатся сразу после того, как выйдет новая редакция декрета. и они не просто продолжатся, а сольются с требованиями других слоев населения.

Я работаю в такой сфере, где общаюсь с разными людьми: от рабочих до военных. Предприниматели, рабочие кипят, как та кастрюля с борщом, которая закипает, а власти пытаются сверху прикрыть это крышкой, чтобы ничего не выходило наружу. Но протесты все равно «выкипят» и они будут соединены с требованиями предпринимателей и других рассерженных слоев населения.

Велика вероятность, что упадут зарплаты и восстанут рабочие, которые должны сказать свое слово. И вот тогда падет последний оплот лукашизма. Ведь восстанет не так называемая «пятая колонна»,не «зажравшиеся вшивые блохи», не «тунеядцы», а люди, на которых все держится.

Думаю, что экономическая ситуация в стране будет только ухудшаться, ведь фактически деньги для того, чтобы остаться на плаву у властей заканчиваются.

Нужно только, чтобы белорусы стали смелее, сделали последний рывок, поняли, что никто, кроме нас. Иначе будет Северная Корея.