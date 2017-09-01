БПЦ перевела на белорусский язык Новый Завет 1 1.09.2017, 19:57

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Издание будет презентовано 2 сентября в Полоцке.

Белорусская православная церковь перевела на белорусский язык Новый Завет. Об этом сообщил митрополит Павел, руководитель БПЦ.

«Такого ещё не было в Беларуси», — цитирует его слова БелТА.

При этом известно, что переводов на белорусский язык Нового Завета существует около десятка. Их делали православные, католики и протестанты.

Митрополит Павел отметил, что БПЦ закончила «многолетнюю работу».

Новый завет уже издан, его презентуют 2 сентября в Полоцке во время празднования Дня белорусской письменности.