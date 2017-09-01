Александр Сотник: Владивосток уже практически китайский, да и Забайкалье – тоже 3 1.09.2017, 20:23

8,505

Александр Сотник

Оформить вхождение Дальнего Востока РФ в состав Китая можно будет вполне «легитимно».

Китай может провести на вымирающем Дальнем Востоке России референдум и аннексировать территории РФ, используя разработанный президентом РФ Владимиром Путиным инструментарий, который тот применил для агрессии в Украине. Такое мнение высказал российский журналист Александр Сотник в колонке для издания «7 дней».

«Владивосток уже практически китайский, да и Забайкалье – тоже. Китайская экспансия – уже не страшилка, а суровая реальность. Учитывая темпы вымирания российского населения, затюканного с одной стороны гэбухой, а с другой – ворами-чиновниками, огромные территории России уже в скором времени безболезненно отойдут «восточному соседу», – заявил он.

По мнению журналиста, аннексией Крыма Кремль открыл ящик Пандоры.

«Дооформить их вхождение в состав Китая в качестве провинций можно будет вполне легитимно, использовав орудие, извлеченное из ящика Пандоры самим Путиным в случае с аннексией Крыма. Местный референдум – и вуаля! В этом смысле истерика, вызванная участием в параде на Крещатике подразделений стран – членов НАТО, – не более чем крокодиловы слезы из-за мошки, попавшей в глаз, в то время как через секунду рептилии отрубят жирный хвост», – подчеркнул Сотник.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.