«Ъ»: Путина будут «выдвигать» в два этапа 6 12.09.2017, 8:06

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Владимир Путин

В РФ разработали стратегию для президентской кампании кремлевского правителя.

Процедура выдвижения на выборы президента России Владимира Путина пройдет «в два этапа». Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал источник в администрации президента (АП). Стратегия президентской кампании, по словам двух других собеседников издания в АП, уже почти разработана.

«Многое спланировали», — отметил источник «Коммерсанта», пояснив, что этот план на прошлой неделе уже обсуждался на закрытых совещаниях в политическом блоке Кремля.

Согласно планам администрации главы государства, как пишет издание, первый этап выдвижения Путина в президенты запланирован на ноябрь. В ходе него, согласно стратегии Кремля, Путин должен дать «принципиальное согласие» на то, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на новый срок.

До декабря, как уточнил один из собеседников газеты «с этим вопросом тянуть невозможно». «Иначе будет восприниматься неестественно», — отметил он, добавив, что формат события, как предполагают в Кремле, «должен чем-то напоминать прямую линию президента». Общение с гражданами, которые сформулируют просьбу о выдвижении и качественная телевизионная картинка, пояснил источник. Так, осенью, по данным собеседников «Коммерсанта», Путин может стать участником «целой череды внутриполитических мероприятий». В частности, в администрации президента в настоящий момент, как пишет газета, готовятся к Дню памяти жертв политических репрессий 30 октября. Помимо этого, как сообщили «Коммерсанту» в Общественной палате (ОП), члены ОП ждут участия президента в организуемом ими форуме «Сообщество» (итоговое заседание намечено на 2–3 ноября). Также 4 ноября состоится празднование Дня народного единства, а 7 ноября — будет отмечаться 100-летие революции.

Второй этап выдвижения Путина в президенты, как поясняет издание, предполагает оформление связанных с этим юридических норм и требований. Это, по словам источников «Коммерсанта», будет происходить в самые поздние сроки, чтобы официальная избирательная кампания оказалась максимально сжатой. В частности, во время «второго этапа», по их данным, должен будет происходить сбор подписей в поддержку Путина. Предполагается, что в президентской кампании он поучаствует в качестве самовыдвиженца.

Согласно закону «О выборах президента», назначение выборов должно состояться с 7 по 17 декабря, и не позднее чем через 20 дней. То есть до 6 января пройдет регистрация инициативной группы в ЦИКе, поясняет «Коммерсантъ».

Ранее, 4 сентября, газета со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, сообщила о том, что съезд «Единой России», в ходе которого представители партии должны будут «поддержать выдвижение Путина кандидатом на выборах», может быть назначен уже в сентябре. Это мероприятие, как пояснял собеседник издания, может состоять из двух этапов и завершится уже после объявления президентской избирательной кампании.

При этом, по словам другого источника «Коммерсанта», близкого к АП, само согласие президента пойти на новый срок уже «будет обставлено» как первый этап выдвижения.