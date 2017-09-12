закрыть
12 сентября 2017, вторник, 21:57
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Презентация нового iPhone онлайн

1
  • 12.09.2017, 21:20

Сегодня в Калифорнии в «Театре Стива Джобса» проходит презентация новых моделей iPhone.

Полноценный старт продаж смартфона должен начаться примерно 15 сентября. Очевидцы сообщают, что в некоторых городах США, где реализация устройства начнется раньше, чем в других странах, уже начали занимать очередь, чтобы иметь возможность в числе первых заполучить «яблочный» девайс. Так, первого клиента возле фирменного магазина Apple на территории Нью-Йорка заметили еще 8 сентября, также 11 числа такая ситуация повторилась в Сиднее.

Премиальная версия iPhone может стартовать с суммы в $1000. На презентации будет представлен не только новый iPhone, но и другие обновленные продукты компании.

Charter97.org предлагает вам следить за этим событием онлайн.


Мнение

Время мужчин
Время мужчин Ирина Халип
Операция под прикрытием «Запад-2017»
Операция под прикрытием «Запад-2017» Владимир Халип
Осень клептократа
Осень клептократа Андрей Пионтковский
Что скрывают архивы?
Что скрывают архивы? Дмитрий Дрозд


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать