Презентация нового iPhone онлайн 1 12.09.2017, 21:20

Сегодня в Калифорнии в «Театре Стива Джобса» проходит презентация новых моделей iPhone.

Полноценный старт продаж смартфона должен начаться примерно 15 сентября. Очевидцы сообщают, что в некоторых городах США, где реализация устройства начнется раньше, чем в других странах, уже начали занимать очередь, чтобы иметь возможность в числе первых заполучить «яблочный» девайс. Так, первого клиента возле фирменного магазина Apple на территории Нью-Йорка заметили еще 8 сентября, также 11 числа такая ситуация повторилась в Сиднее.

Премиальная версия iPhone может стартовать с суммы в $1000. На презентации будет представлен не только новый iPhone, но и другие обновленные продукты компании.

Charter97.org предлагает вам следить за этим событием онлайн.