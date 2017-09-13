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Во время презентации iPhone X не сработала функция распознавания лица

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  • 13.09.2017, 7:42
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Вице-президенту Apple пришлось использовать запасное устройство.

Во время презентации новой продукции Apple, прошедшей во вторник в Купертино, на iPhone X не сработала функция распознавания лица (Face ID), пишет The Verge.

Устройство представлял старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения Крейг Федериги. Когда он попытался разблокировать iPhone, на экране появилось предложение ввести цифровой пароль. Федериги тут же взял другое устройство, с которым проблем уже не возникло.

Как пишет The Verge, оплошность, допущенная на презентации, вряд ли свидетельствует о системной проблеме нового смартфона от Apple. Модели iPhone со сканером отпечатка пальцев также запрашивают цифровой код после перезагрузки или в случае, если устройство не использовалось на протяжении нескольких часов. Эта функция обеспечивает безопасность смартфона и не исчезнет со сменой Touch ID на Face ID.

В неприятном инциденте на презентации, который не остался без внимания прессы и соцсетей, по версии The Verge, виноваты ассистенты Федериги, которые не подготовили смартфон должным образом.

У нового iPhone X нет кнопки Home - разблокировать его можно либо взмахом снизу-вверх, либо с помощью технологии распознавания лиц Face ID.


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