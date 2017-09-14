Москва меняет своих марионеток 6 14.09.2017, 14:13

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Новые «деятели» подбирались по принципу компромисса между РФ и США.

В медиапространстве активно множатся сообщения о предстоящем смещении главарей так называемых ДНР и ЛНР. "Подвинуть" Александра Захарченко и Игоря Плотницкого якобы должны бывшие украинские политики – Александр Бобков и Василий Волга. Как говорят источники "Апострофа", вопрос перестановок в самопровозглашенных "республиках" решался не только в Кремле. Новые кандидатуры были заранее озвучены российской стороной и, возможно, поддержаны в США. Также собеседники издания ожидают прорыва в переговорах по Донбассу, но пока никто не может сказать, в чем именно он будет заключаться.

Слухи об изменениях в верхушке так называемых "народных республик" появлялись и ранее. Однако на этот раз были озвучены имена вероятных кандидатов на смену нынешним главарям ЛНР и ДНР – это бывшие нардепы Василий Волга (вместо Игоря Плотницкого) и Александр Бобков (вместо Александра Захарченко). Последний – экс-регионал, также известен как коммуникатор между бывшими донецкими элитами, лидерами незаконных военизированных формирований ДНР и Кремлем. По данным СМИ, недавно для решения этого вопроса в Донецк приезжал помощник президента России Владислав Сурков, который порекомендовал "готовиться к реинтеграции"

По информации источника "Апострофа" в украинской власти, знакомого с ситуацией, вопрос вероятных перестановок в ЛДНР решался не только в Кремле. На необходимости заменить Захарченко и Плотницкого, с которыми отказывается вести переговоры украинское руководство, настояли в Соединенных Штатах, занявших более активную роль в урегулировании российско-украинского конфликта. Как сообщает источник, новые кандидатуры были заранее озвучены российской стороной и поддержаны американской.

"Эти товарищи (Захарченко и Плотницкий, – "Апостроф") исчерпали себя в плане выполняемых задач. Они сформировали более-менее управляемую систему, вертикаль власти и т.д. Они не вступили в конфликт со своими кураторами, поэтому вопрос об их ликвидации не стоит. Но они во всем мире ассоциируются с войной, убийствами, насилием. Исключительно по этим мотивам Кремль решил поменять их на либеральных, имеющих отношение к политике главарей. И для этого на эти "должности" ставят бывших украинских политиков, что может улучшить ситуацию вокруг этих руководителей", - прокомментировал "Апострофу" военный эксперт Олег Жданов.

Впрочем, едва ли Киев, который рассматривает ДНР и ЛНР как террористические организации, согласится идти на прямой контакт с их новыми главарями, пусть и вышедшими из украинской политики.

"Я не думаю, что Петр Алексеевич решится на прямые переговоры, потому что общество это не воспримет", - констатирует Жданов.

В самой власти также отбрасывают вероятность переговоров с марионетками Кремля. Нардеп от фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев отметил, что "если заменить одну обезьяну на другую, то никакой разницы не будет".

"Никто не будет с ними контактировать ни в коем случае, только с теми, кто стоит за ними", - отметил Арьев в комментарии "Апострофу".

По прогнозам Олега Жданова, коррективы в "руководство" ЛДНР Россия внесет уже к концу этого года. Нардеп и координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, один из первых, кто сообщил о грядущих изменениях в верхах самопровозглашенных "республик", в колонке для "Апострофа" называет ориентировочным сроком октябрь.

Нельзя исключать, что появившаяся информация о смене Захарченко и Плотницкого – лишь вброс, причиной которого стала конкуренция между различными группировками сепаратистов на Донбассе.

"Возможно, тот самый Бобков вбрасывает такую информацию. Так он предлагает свои посреднические услуги, потому что может восприниматься не так агрессивно Украиной, как другие, и устроит Россию. У него есть связи, которые могут быть полезны", - поделился с "Апострофом" своим мнением политолог Анатолий Октисюк.

Компромисс США и России

После введения жестких американских санкций в отношении России стало понятно, что в США хотят активнее вмешаться в урегулирование конфликта на Донбассе. Хотя перед избранием Дональда Трампа президентом многие твердили о его "большой сделке" с президентом РФ Владимиром Путиным, в которой Украина могла стать разменной монетой, теперь о продаже интересов Киева говорить уже не спешат.

Смогут ли Вашингтон и Москва прийти к решению по Донбассу и будет ли оно приемлемо для Украины, предугадать нелегко. Но, по информации источников "Апострофа" в украинской власти, в ближайшие месяцы ожидается существенный прорыв по вопросу Донбасса. Хотя пока нет понимания, какой именно.

"Есть уверенность, что Путин выступит с рядом инициатив, направленных на решение "украинского кризиса", и это может принести ему дополнительные баллы на президентских выборах в 2018 году", - говорит источник.

Кроме того, собеседник "Апострофа" отметил, что между Владиславом Сурковым и специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером установились неплохие личные отношения. Это помогло ускорить решение многих вопросов. Впрочем, ни тот, ни другой не могут принимать никаких самостоятельных решений.

У них слишком ограниченные возможности и уровень компетенции. Максимум – они могут озвучить директивы, согласовать детали и передать предложения сторон", - сказал собеседник.

По данным источника, Москве хотят предложить размен – Россия отказывается от интересов в Центральной Азии и взамен получает свободу действий на Донбассе. Но в то же время сами собеседники "Апострофа" не верят в реализацию такого плана, потому что это может привести к конфликту между РФ и Китаем, который не захочет отдать США свое влияние в этом регионе.

"Как компромиссный вариант Москва готова предложить Вашингтону комплекс действий по умиротворению Северной Кореи. Этот комплекс может быть рассмотрен уже в ближайшее время – во время встречи российских и американских дипломатов в Хельсинки", - сообщают источники.

Возможные закулисные переговоры по Украине между США и РФ с осторожностью комментируют украинские эксперты. Мнения разделились: одни верят в такой диалог между Москвой и Вашингтоном, другие исключают.

"Переговоров между Россией и США не может быть. Могу с уверенностью сказать, что сейчас между ними обострились отношения", - поделился Анатолий Октисюк.

Нардеп Арьев не отрицает возможных переговоров американцев и россиян. Но он уверен, что первые не собираются игнорировать позицию Киева: "Я думаю, у них всегда есть контакты по поводу Донбасса. Но также я уверен, что Украина себя поставила следующим образом, что без нас ничего решаться не будет".

Военный эксперт Олег Жданов Украину называет "инструментом, с помощью которого США хотят поставить Россию на место". Поэтому, считает он, так просто "сливать" или разменивать Украину никто не собирается.

Военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец считает, что в США до сих пор не могут определиться, как им общаться с Россией.

"В команде Трампа уверены, что с Россией можно сотрудничать. А Конгресс, Министерство обороны и представитель по Украине Волкер – сторонники жесткой линии по отношению к России. Поэтому там пока борьба мнений. И Трамп вынужден с этим мнением считаться", - сказал Машовец "Апострофу".

По мнению аналитиков, вопреки всему, реально громких заявлений и важных шагов в решении украинского вопроса в ближайшее время ждать не стоит: конфликт на Донбассе останется замороженным в нынешнем виде.