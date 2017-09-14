Рада БНР призвала патриотов быть готовыми к защите независимости Беларуси 3 14.09.2017, 17:59

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Белорусский народ не имеет никакого отношения к сомнительным военным играм двух диктаторов.

«Вывод российских частей с территории Беларуси должен состояться не позднее, чем 30 сентября… В противном случае каждый дополнительный день пребывания российских военных частей и российской техники должен рассматриваться как оккупация Беларуси», - об этом говорится в официальном заявлении Рады Белорусской Народной Республики.

«В Беларуси официально начинаются военные учения «Запад-2017», которые проводятся совместно с воинских формирований Российской Федерации. Эти маневры происходят на фоне аннексии Москвой Крыма, войны в Украине и Сирии, кибератак на демократические институты Запада.

Рада БНР присоединяется к опасениям, которые выражает демократическое сообщество Беларуси и некоторые международные наблюдатели касательно того, что, несмотря на заявления представителей министерства обороны Беларуси, отдельные формировании российских войск могут остаться на территории Беларуси после окончания учений. Рада БНР подчеркивает, что это стало бы новым фактором опасности не только для Беларуси, но и для других стран Европы - Латвии, Литвы, Польши. Особую угрозу это будет нести для Украины, поскольку российские сухопутные части в этом случае могли бы нанести удар по ее северным и западным регионах.

Рада БНР отмечает, что вывод российских частей с территории Беларуси должен состояться не позднее, чем 30 сентября, как об этом заявлено официальным Минском. В противном случае каждый дополнительный день пребывания российских военных частей и российской техники должен рассматриваться как оккупация Беларуси.

Рада БНР осознает, что даже при условии выхода всех российских военных с территории Беларуси сам факт совместных учений с Россией, страной-агрессором, наносит большой политический вред Беларуси, а также ущерб ее репутации перед международным сообществом.

Рада БНР заявляет, что белорусский народ не имеет отношения к сомнительному военному альянсу между авторитарными режимами Беларуси и России. В Беларуси никогда не было демократического референдума, во время которого народ бы высказался за военный союз с Россией.

Само присоединение Беларуси к системе Договора о коллективной безопасности СНГ (ОДКБ), которая контролируется московским Генштабом, произошло в 1993 году под давлением прокоммунистического пророссийского большинства в Верховном Совете Республики Беларусь и вопреки Декларации о государственном суверенитете Беларуси, которая провозглашала курс на строительство нейтрального государства.

Принятая в 1994 году Конституция Республики Беларусь также закрепляла курс на военный нейтралитет Беларуси. Таким образом, фактическое присоединение Беларуси к военному блоку с Россией было и остается нарушением даже действующей Конституции Республики Беларусь.

Рада БНР, как и демократическая общественность Беларуси, неоднократно обращала внимание на опасные шаги Кремля в отношении Беларуси, на попытки размещения дополнительных военное баз, на все более плотное вовлечение Беларуси в орбиту российских военных интересов. Нынешние маневры еще более обострили эту проблему.

Рада БНР предупреждает, что с учетом полной зависимости Лукашенко от Москвы, отсутствия в Беларуси уже более двух десятилетия демократических выборов, легитимного парламента, свободы средств массовой информации, а также в условиях тотального господства российской пропаганды в информационном пространстве Беларуси, всякие агрессивные действия Кремля могут иметь самые нежелательные последствия для белорусской Независимости.

Рада БНР призывает США, Великобританию и Францию, в случае необходимости, выполнить свои обязанности в деле гарантии белорусского суверенитета, данные в соответствии с Будапештским меморандумом взамен на вывод ядерного оружия с территории Беларуси.

Рада БНР призывает белорусское общество и белорусских патриотов в рядах вооруженных сил Республики Беларусь быть готовыми к защите независимости Беларуси от любой внешней угрозы».