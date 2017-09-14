закрыть
14 сентября 2017, четверг, 19:37
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

C 1 января 2019 года белорусов переведут на ID-паспорта

1
  • 14.09.2017, 19:11
  • 1,604
ФОТО: Иллюстрация ОНТ

ID-карта в перспективе должна заменить для белорусов все удостоверяющие документы.

Об сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра связи и информатизации Дмитрий Шедко, передает корреспондент БелТА.

"ID-карта - это по сути белорусский электронный паспорт, который будет носителем электронной цифровой подписи и в перспективе заменит все удостоверяющие документы. ID-карты также будут использоваться, чтобы человек мог получать простой доступ к государственным электронным услугам", - рассказал Дмитрий Шедко.

На снимке — образец будущей ID-карты. Иллюстрация ОНТ

ID-карта будет внутренним документом, ее введение в Беларуси (как и биометрического паспорта, который будет предназначаться для поездок заграницу) планируется с 1 января 2019 года.


Мнение

Колумб был Трамп
Колумб был Трамп Аркадий Бабченко
Время мужчин
Время мужчин Ирина Халип
Операция под прикрытием «Запад-2017»
Операция под прикрытием «Запад-2017» Владимир Халип
Осень клептократа
Осень клептократа Андрей Пионтковский


Интервью

Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко