C 1 января 2019 года белорусов переведут на ID-паспорта 1 14.09.2017, 19:11

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ФОТО: Иллюстрация ОНТ

ID-карта в перспективе должна заменить для белорусов все удостоверяющие документы.

Об сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра связи и информатизации Дмитрий Шедко, передает корреспондент БелТА.

"ID-карта - это по сути белорусский электронный паспорт, который будет носителем электронной цифровой подписи и в перспективе заменит все удостоверяющие документы. ID-карты также будут использоваться, чтобы человек мог получать простой доступ к государственным электронным услугам", - рассказал Дмитрий Шедко.

На снимке — образец будущей ID-карты. Иллюстрация ОНТ

ID-карта будет внутренним документом, ее введение в Беларуси (как и биометрического паспорта, который будет предназначаться для поездок заграницу) планируется с 1 января 2019 года.