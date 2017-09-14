C 1 января 2019 года белорусов переведут на ID-паспорта

C 1 января 2019 года белорусов переведут на ID-паспорта1
- 14.09.2017, 19:11
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ID-карта в перспективе должна заменить для белорусов все удостоверяющие документы.
Об сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра связи и информатизации Дмитрий Шедко, передает корреспондент БелТА.
"ID-карта - это по сути белорусский электронный паспорт, который будет носителем электронной цифровой подписи и в перспективе заменит все удостоверяющие документы. ID-карты также будут использоваться, чтобы человек мог получать простой доступ к государственным электронным услугам", - рассказал Дмитрий Шедко.
ID-карта будет внутренним документом, ее введение в Беларуси (как и биометрического паспорта, который будет предназначаться для поездок заграницу) планируется с 1 января 2019 года.