«Белорусы не скупые, но на чай дает только половина» 15 15.09.2017, 7:52

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Девять полезных сентенций перед вечером пятницы.

«Чаевые официанту приветствуются, но остаются на ваше усмотрение» — такую фразу иногда можно прочитать на чеке. Почему люди оставляют чаевые? Какой должна быть сумма? Можно ли списать чаевые с карточки? Ответы на эти и другие вопросы — в материале tut.by.

Нужно ли оставлять чаевые?

На этот вопрос каждый посетитель для себя отвечает сам. Чаевые считаются правилом хорошего тона. В Беларуси чаевые не могут быть включены в счет, с них не платятся налоги.

— Чаевые к нам пришли с капитализмом. Капитализм сказал: «Чаевые нужно оставлять». Мы и оставляем. Это традиция, — говорит совладелец винного бара «Хороший год» Александр Кульбачко.

На какую сумму ориентироваться?

Администратор одного из дорогих столичных ресторанов Маргарита говорит, что стоит ориентироваться на 10 процентов от суммы заказа (это правило работает для всех сфер). Можно оставить и больше: размер чаевых напрямую зависит от удовлетворенности сервисом. А можно не оставить ничего — все по вашим возможностям.

— Если вы можете себе позволить поужинать на 500 рублей — оставьте 50 официанту, который весь вечер вас обслуживал. Взяли только кофе и десерт и потратили 15 рублей — оставьте рубль или два.

В каких случаях можно не оставлять чаевые?

Если вам нахамили, перепутали заказ, подали невкусное или испорченное. Словом, если еда или обслуживание вам не понравились.

— Приведем пример: официант перепутал заказ. Но одно дело, если он с кислой миной унес-принес, а бывает, он красиво отшучивается и выходит из этой ситуации так, что хочется еще больше ему оставить на чай, — считает соучредитель бара «Клумба» Виктор Гуторов.

Считается, что чаевые можно не оставлять во время обеда, когда человек рассчитывает поесть на определенную сумму.

— Чаевые не приняты в забегаловках, рюмочных. Там, куда человек заходит и знает: то, что он хочет получить, стоит 50 копеек, — поясняет соучредитель «Хорошего года» Александр Кульбачко. — Главный секрет чаевых в том, что их можно не оставлять: в стоимость блюда уже включено обслуживание, коммунальные платежи и другие расходы.

Как с чаевыми обстоят дела в Минске?

По словам сотрудников сферы общепита, в последние несколько лет то ли кризис, то ли необразованность людей приводят к тому, что даже в дорогом ресторане с хорошим обслуживанием чаевые оставляют в половине случаев.

— Гость может поужинать на три, четыре, пять, шесть миллионов старыми, рассчитаться карточкой и уйти. Или официант может целый вечер провести с гостями во время банкета, а те рассчитываются в ноль. Иностранцы, особенно русские, любят говорить: «У меня нет с собой ваших денег». Официант же не может ему сказать: «Так оставьте свои», — рассказывает администратор Маргарита.

Официант, доставщик пиццы, бармен — кому оставлять чаевые?

В США чаевые принято оставлять всей сфере обслуживания: не только официантам, но и таксистам, парикмахерам. В Беларуси пока нормой считается оставлять чаевые официантам. Реже — барменам, доставщикам пиццы.

— Но бармен точно так же ожидает чаевых, как и официант. Особенно если барная стойка контактная. Вы ведь весь вечер с ним общаетесь, вам могут что-то приготовить не по меню: индивидуальный подход заслуживает чаевых, — говорит Виктор Гуторов, соучредитель бара «Клумба».

Официанты работают только из-за чаевых?

Да. Ставка официанта по Минску начинается от рубля в час (при выработке в 200 часов, а это очень много, он получит всего 200 рублей оклада). Кому-то платят больше: 2 или 3 рубля в час. Как правило, в ресторанах у персонала достаточно высокая зарплата и соотношение оклада к чаевым — 40 на 60. В пиццериях и кафе оклад ниже: соотношение к чаевым — 30 на 70.

Доставщикам пиццы оставляют небольшие суммы, как правило, от 1 до 3 рублей.

— Если у клиентов нет наличных, то не дают ничего. Но могут угостить фруктами или вареньем, — рассказывает один из курьеров сети «Пицца Лисицца».

Но, стоит отметить, что оклад у курьеров и барменов в среднем выше, чем у официантов.

Как правильно оставить на чай и можно ли списать деньги с карточки?

Когда вы собираетесь уходить, то в папку со сдачей можно положить некую сумму или забрать часть сдачи.

— По правилам, если человек рассчитывается, дает официанту папку и говорит спасибо, это значит, что сдачу возвращать не нужно. Но наши люди с этим правилом не знакомы. Иногда скажут спасибо и глазами вопрошают: «Где моя сдача?» Поэтому лучше говорить: «Спасибо, сдачи не надо», — поясняет Маргарита.

Если вы сидите за баром, деньги можно оставить прямо на барной стойке, придвинув к бармену. В кофейнях, где расчет производится у кассы, чаевые для бариста (немного, обычно по рублю) оставляют в чашечке.

Списать деньги с карточки на чай в нашей стране нельзя.

Оставляя сверх счета, могу ли я быть уверен, что деньги достанутся конкретному официанту, который мне понравился?

Нет, не можете. Существует два типа работы с чаевыми: личный «чайник» и общий «чайник».

Общий чайник — это когда чаевые, полученные официантом, делятся с теми, кто помогал ему обслуживать гостя: с поваром, который вкусно приготовил, администратором, который гостя встретил. Если вы хотите оставить чаевые конкретному официанту, Маргарита считает правильным официанта напрямую об этом спросить.

— Задайте вопрос: «А как у вас чаевые распределяются? Или: «Чаевые вам?» Если для вас это принципиально, можно оставить их не в папке, а дать лично в руки, случайно столкнувшись с официантом по пути в уборную.

Если я регулярно не буду оставлять чаевые в одном и том же месте, меня будут плохо обслуживать?

— Да. Нет, вам не будут плевать в тарелку. Но обслуживать вас будут без особого энтузиазма, — поясняет Маргарита. — У нас есть два десятка постоянных гостей. Половина оставляет хорошие деньги, другая половина оставляет мало. Тех, кто оставляет мало, обслуживают обычно: ни плохо, но и ни хорошо.

Но если вы оставляете хорошие чаевые, говорит девушка, то можете рассчитывать на лучший стол, лучшего официанта, приятные комплименты и на то, что вас будут знать по имени и помнить ваши любимые блюда.