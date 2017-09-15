«Они не пройдут!»: Организован «ночной дозор» у границы с Россией 3 15.09.2017, 8:24

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Фото: svaboda.org

Павел Северинец пригласил патриотов отслеживать российские танки в Орше.

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец вместе с соратниками пригласил белорусов на «Ночь на страже» в Орше, чтобы следить, не перебрасывают ли в Беларусь дополнительные российские танки.

Информация о том, что российские танки, не предусмотренные регламентом учений «Запад-2017», подняты по тревоге и двинулись в Беларусь, появилась днем 14 сентября.

Поздно вечером 14 сентября Павел Северинец написал на своей странице в «Фейсбуке»:

«На Орше Западной стоит эшелон с крытыми грузовиками, прибывший сегодня утром. В здании Центрального вокзала три военнослужащих-белоруса. Милицейские патрули. Обстановка спокойная. Танков нет...

Сегодня через оршанскую железную дорогу российские танки не проходили, оставляем здесь наблюдение, едем на «Перекресток» на М1». (Имеется в виду кафе «Перекресток» на пересечении трасс М1 и Петербург-Одесса).

Ранее Северинец объяснил «Радыё Свабода», что допускает ситуацию, что Министерство обороны Беларуси, завившее, что танков из РФ не будет, просто не знает о действиях Москвы.

«Пока нет официальной информации от российского военного ведомства, что это неправда. Если такая информация появится, то будем думать, что это было испытание нервов руководства Беларуси. Хотя это выглядит совсем плохо. Что это за заявления министерства обороны России, о которых не знает белорусское министерства во время совместных учений? Что, мы должны делать вид, что ничего не происходит?»

Что активисты будут делать, если действительно встретят танки, Северинец пока не знает:

«Будем смотреть по ситуации. Но если Министерство обороны Беларуси не знает, что это за танки, то это военная агрессия со всеми вытекающими последствиями».