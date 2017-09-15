«Ъ»: Лукашенко передумал ехать в Россию на маневры 6 15.09.2017, 10:48

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Правитель пересмотрел свои планы.

Белорусский правитель пересмотрел свои планы и, скорее всего, не приедет на российский полигон для инспектирования учений «Запад-2017». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на военно-дипломатический источник.

По словам источника, изначально предполагалось, что Путин прибудет на российский полигон вместе с правителем Беларуси Александром Лукашенко. Но, по последней информации собеседника «Ъ», Лукашенко пересмотрел свои планы и, скорее всего, не прилетит в Россию.

О том, что Путин и Лукашенко проинспектируют ход учений на одном из российских полигонов сообщил «Известиям» Дмитрий Песков.

Путин и Лукашенко последний раз вместе наблюдали за маневрами в ходе учений «Запад-2013» — сначала в Гродненской области Беларуси, а затем в Калининградской области России.

Учения «Запад-2017» официально начались 14-го и продлятся до 20 сентября.

Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

В учениях будет задействован ряд военных полигонов на территории Беларуси: под Лепелем, Борисовом, Витебском, Осиповичами, Ружанами и Доманово. Также сообщается, что запланированы рейды на «участке местности» около Дретуни.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске прошла Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».