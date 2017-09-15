В Орше застрял эшелон с российской техникой

В Орше застрял эшелон с российской техникой9
- 15.09.2017, 15:10
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Состав остался стоять на путях станции «Орша-Западная».
Вчера,14 сентября, оршанцы заметили в районе железнодорожной станции «Орша-Западная» военную технику, направляющуюся на учения «Запад-2017».
По словам местных жителей, грузили и перегоняли ее с 9 утра и до самого вечера.
Один из российских военнослужащих сообщил ,что всего за день должны были погрузить 4 эшелона грузовиков.
Но судя по всему, загруженных эшелонов было больше. Настолько больше, что не все из них успели погрузиться, сообщает сайт orsha.eu.
Один из эшелонов техники остался в Орше на ночь.
Ближе к вечеру, около 22.00, эшелон стоял на станции «Орша-Западная» и к нему был прицеплен маневровый тепловоз, а это означало ,что он не уедет в другой город.
Напомним, что один из лидеров БХД Павел Северинец организовал в Орше «ночной дозор» с целью фиксировать прибытие российских танков.