В Орше застрял эшелон с российской техникой 9 15.09.2017, 15:10

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Состав остался стоять на путях станции «Орша-Западная».

Вчера,14 сентября, оршанцы заметили в районе железнодорожной станции «Орша-Западная» военную технику, направляющуюся на учения «Запад-2017».

По словам местных жителей, грузили и перегоняли ее с 9 утра и до самого вечера.

Один из российских военнослужащих сообщил ,что всего за день должны были погрузить 4 эшелона грузовиков.

Но судя по всему, загруженных эшелонов было больше. Настолько больше, что не все из них успели погрузиться, сообщает сайт orsha.eu.

Один из эшелонов техники остался в Орше на ночь.

Ближе к вечеру, около 22.00, эшелон стоял на станции «Орша-Западная» и к нему был прицеплен маневровый тепловоз, а это означало ,что он не уедет в другой город.

Напомним, что один из лидеров БХД Павел Северинец организовал в Орше «ночной дозор» с целью фиксировать прибытие российских танков.