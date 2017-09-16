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Минчанин: Попросил таксиста подождать, а он уехал с моим телефоном

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  • 16.09.2017, 10:57
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Белорус неудачно взял такси «от борта».

В редакцию оnliner.by обратился читатель. Он рассказал, что в ночь с субботы на воскресенье взял такси «от борта». С Немиги приехали на Казимировскую, там клиент попросил подождать его и в качестве залога оставил водителю свой телефон. Когда парень вернулся, машины во дворе уже не было.

Что произошло

Около 3 часов ночи взял машину «от борта» на улице Немиге. Это был Mercedes E-Class серебристого цвета, на бортах был логотип диспетчерской службы, — рассказал читатель. — Мы поехали на улицу Казимировскую, мне нужно было подняться в квартиру за личными вещами, а затем поехать в другое место.

Около 3:20 машина въехала во двор.

Стоимость поездки составила 9 рублей. Я оставил водителю 4 и сказал, что мне нужно сбегать в квартиру, но я вскоре вернусь. Он согласился, но попросил оставить в качестве залога телефон — Huawei средней ценовой категории. Я оставил и поднялся в квартиру. Меня не было около 10 минут, — добавил собеседник.

Когда парень спустился во двор, Mercedes там уже не было. На записи с камер видеонаблюдения видно, что машина уехала примерно после 8 минут ожидания.

— Я сразу же позвонил на свой номер, но телефон к тому моменту уже был выключен, — отметил читатель.

Поиски водителя

Парень оказался в трудной ситуации.

Не столь ценен сам телефон, сколько контакты на нем, личная информация. У меня уже сорвались важные встречи, я испытываю массу неудобств, — рассказал молодой человек.

Он утверждает, что обратился с заявлением в милицию и его приняли. Результатов пока нет.

Кроме того, парень позвонил в диспетчерскую службу, номер которой был указан на бортах Mercedes.

Я рассказал о произошедшем, назвал марку и модель машины, описал водителя — мужчину лет 40—50. Мне ответили, что под описание подходят два работающих у них таксиста, но оба заявляют, что не возили клиентов в названное время. Я понимаю, что это трудно проверить, они могли таксовать самостоятельно, — сказал собеседник.


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