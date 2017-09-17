Фильм «Форрест Гамп» перевели на белорусский язык 17.09.2017, 21:19

Культовый фильм в белорусской озвучке покажут в минском кинотеатре «Москва».

На следующих выходных проект «Кінаконг / Кіно па-беларуску» презентует культовый фильм «Форрест Гамп», который перевели на белорусский язык, пишет citydog.by.

Через жизнь главного героя это кино отражает американскую историю второй половины 20-го века и судьбы людей в ней. «Форрест Гамп» – самая успешная работа знаменитого режиссера Роберта Земекиса. Лента получила 36 различных наград, в том числе 6 статуэток «Оскар». Сам фильм и его герои стали легендой.

Фильм, озвученный на белорусский язык, покажут в кинотеатре «Москва» 22–24 сентября. Билеты стоят от 5,50 руб. до 11 руб.