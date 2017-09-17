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Как мы перестали быть советскими женщинами, а стали белорусками

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  • Лидия Плешкевич
  • 17.09.2017, 22:36
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Отдых в Саратове перевернул жизнь белорусок.

1986 год, большая вера в перестройку. Я закончила учебу в БГУ им. Ленина, пошла работать учительницей в школу. Одновременно, еще со студенческих времен, подрабатывала внештатным экскурсоводом. Летом можно было взять группу для сопровождения, самой отдохнуть, да еще и деньги получить.

Были под моей опекой как-то работницы Минскзеленстроя. Доехали мы аж до Саратова, до Волги. Вечером всем миром пошли в ресторан. Возвращались домой веселенькие, пели песни на белорусском языке, женщины, по привычке, работая на расстоянии друг от друга, громко разговаривали. А у белоруса аканье, яканье, дзеканье - на генетическом уровне, хоть и говорили мы на русском языке.

Внезапно - откуда он только взялся? - как из-под земли, пьяный, грязный, похожий на бомжа человек. Качался перед нами и кричал: «Бульбаши, вы все равно будете нашей колонией!» - и упал плашмя на землю!

Больше не шутили, песен не пели. Неудобно нам было смотреть друг другу в глаза. Ведь пьяный русский бомж считает себя колонистам, более достойным, чем мы. Так я и мои спутницы перестали быть советскими женщинами, а стали белорусками.

Лидия Плешкевич, «Наша ніва»


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