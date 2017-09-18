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Путин едет на маневры «Запад-2017»

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  • 18.09.2017, 8:52
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Стало известно, где и когда правитель РФ столкнется с военной мощью Вейшнории и ее союзников.

Президент России Владимир Путин сегодня, 18 сентября, проинспектирует ход стратегических учений «Запад-2017» в Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Верховный главнокомандующий проинспектирует действия Вооруженных сил Союзного государства России и Беларуси на основном этапе совместного стратегического учения «Запад-2017», который пройдет на полигоне Лужский», — говорится в сообщении пресс-службы.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее сообщал, что вместе с Путиным за ходом учений будет наблюдать и Лукашенко. Однако 15 сентября газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщила, что правитель Беларуси пересмотрел свои планы и, скорее всего, не приедет на российский полигон для инспектирования учений «Запад-2017».


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