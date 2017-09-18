«Нашу водку и пиво российские солдаты разметают со свистом» 29 18.09.2017, 11:27

18,438

Как себя ведут в нашей стране «непрошеные гости» на учениях «Запад-2017».

Когда российские танкисты на самом деле покинут Беларусь? С какими ограничениями во время учений сталкиваются жители домов у Борисовского полигона? Как офицеры проводят свободное время и почему на съемочную группу государственного телеканала вызвали контрразведку? Ответы на вопросы — в специальном репортаже «Белсата».

17 сентября стартовал второй этап белорусско-российских стратегических маневров «Запад-2017». На полигоне «Борисовский» началась активная фаза учений. По сводкам Минобороны, здесь белорусские военные совместно с российской 1-й танковой армией отработали ведение артиллерийской разведки, отражение ударов противника с воздуха, а также провели общие мероприятия по сохранению боеспособности.

Российские солдаты — без опознавательных знаков

Как свидетельствуют местные, выгрузка техники с рампы на железнодорожной станции началась еще в августе. Теперь же на улицах Борисова зачастую видят то военную автоинспекцию из Московской области, то машины патруля, то российских солдат по-отдельности.

«Ходят по городу они почему-то с заклеенными шевронами, без особых опознавательных знаков, поэтому иногда не знаешь — россиянин пошел или наш», — рассказывает кассир в магазине у вокзала.

Здесь же встречаем двух «срочников». Ребята служат в части в Печах и в учениях участия не принимают.

«Россияне живут прямо на полигоне, в палатках. Мы их, честно говоря, не видели. Они там себе, а мы себе, — рассказывает парень. — Но знаю, что по городу ездят патрули российской военной полиции. Нам говорили, что они могут у нас военные билеты проверять. Учения продлятся до 25 сентября, а потом три дня на сборы и 28-го они возвращаются домой», — говорит солдат.

Другую информацию мы получили от водителя такси, который чуть ли не ежедневно подвозит россиян из центра города до полигона.

«Один из них сказал, якобы на 25-е и 26-е придутся наиболее активные действия учений, а пока идет пристрелка», — делится водитель, — А еще офицеры говорят, что вроде бы к нам сюда Путин приедет…

Напомним, «Запад-2017» официально должен закончиться 20 сентября и представители Минобороны Беларуси неоднократно подчеркивали: российские подразделения полностью покинут территорию страны до 30 сентября. Что касается визита Владимира Путина, то Москва заявляет, что он будет инспектировать учения только в Ленинградской области.

«Приехала контрразведка с оружием…»

Пока что жители домов через дорогу от полигона, утверждают: за день они редко видят самолеты, а вот выстрелы слышно хорошо в любой точке города, в некоторых квартирах даже окна дрожат. Даже подростки на площадке у подъезда обсуждают, «как сильно стреляли».

Борисовский полигон плотно примыкает к городу: с одной стороны шоссе стоят многоэтажки, с противоположной — таблички «Стой, стреляют». Там же находится центральный КПП. Охрана на этом КПП смешанная — вместе с представителями белорусской комендатуры несут стражу сотрудники российской военной автоинспекции в зеленых жилетах с соответствующими нашивками.

Когда мы подходим ближе, они упорно объясняют женщине пожилого возраста, которая с подругой решила прогуляться по лесу, что прогулка запрещена. Больше всего местные жители жалуются на то, что в лесу у полигона им сейчас запрещают собирать грибы. Правда, многих запрет не останавливает.

«Мы регулярно грибников ловим, задерживаем, — рассказывает нам представитель комендатуры, — Бывает, приходят прямо на КПП, а мы по полчаса объясняем людям. Ну нельзя туда ходить! Там же растяжки, там стреляют — куда вы лезете, бл…?.. Тут вообще нигде нельзя ходить, нигде нельзя снимать. Даже с противоположной стороны. Недавно приезжало «ВоенТВ» (телеканал Минобороны РБ), с той стороны дороги снимали — и то, за ними приехала наша контрразведка с оружием и задержала.

О дальнейшей судьбе съемочной группы «ВоенТВ» узнать не успеваем. Сотрудник комендатуры ведет себя с нами довольно открыто, без подозрений, но, когда подходит его напарник из российской военной полиции, то сразу закрывается — больше никаких ответов на вопросы, все сурово. Корреспондента просят показать телефон на случай диктофонной записи разговора. «Девушка сейчас пройдет ровненько в машину милиции», — говорит офицер. К счастью, никакой записи мы не вели, поэтому спокойно оставляем КПП.

«Мы столько выпили и не отравились!»

Кроме КПП со стороны Борисова есть еще и КПП на въезде в город, по московскому направлению. А рядом с ним — небольшая тропа, через которую в самоволку ходят российские военные. Тропу нам показывает таксист — он не раз забирал оттуда такие компании.

«Офицеры под вечер зачастую переодеваются в гражданское и едут в старый город в рестораны или клубы. Ну и просто за водкой ездят регулярно, — рассказывает водитель такси, — говорят, им даже пришлось усиливать контингент военной полиции, так как российские офицеры сразу по саунам пошли, ловили их потом».

Как рассказывают нам в магазинах возле полигона, после приезда российских военных продажи водки и пива выросли просто невероятно.

«Водку, пиво, тушенку — разметают со свистом! — говорит один из сотрудников магазина, — Под конец рабочего дня у нас полки с алкоголем пустые стоят. А на завтра россияне снова приходят и все удивляются: мол, мы столько выпили и не отравились! Как это у вас такая дешевая и такая качественная водка?.. Ну конечно: в России за такие деньги разве только настойку боярышник купишь!»

Местные жители с россиянами стараются без нужды не разговаривать: боятся, что если начнут задавать много вопросов их «потянут в КГБ». Но обычно вопросов у них и нет: борисовчане ничего против российских военных не имеют и к учениям относятся с пониманием.

«Ну это же надо делать, это же, как говорят, наши братья», — говорит один из наших собеседников в Борисове. А потом с улыбкой добавляет: «Правда, Лукашенко говорит, что и китайцы нам братья, и индусы, и сирийцы… Да кто его знает!»