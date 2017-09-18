В Санкт-Петербурге прошел арт-протест против учений «Запад-2017» 2 18.09.2017, 12:27

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Фото: Давид Френкель

Переодетые в клоунов петербуржцы захватили «Аврору» и пародировали «военные игры» Путина.

Акция прошла в Петербурге в воскресенье днем. Антивоенные активисты в костюмах клоунов выстроились на палубе крейсера «Аврора». Они требовали роста военного бюджета: «Несправедливо, что у школ, больниц и пенсионеров еще есть какое-то обеспечение, в то время как на эти деньги мы могли бы устроить военные учения, а потом — убивать!».

Активисты держали в руках плакаты: «Оно воюет», «Нам нужны враги» и «Не служил — не клоун» и флаг «Клоунское государство».

RTVi сообщает, что в группу вошли гражданские активисты, феминистки и художники из группы «Родина».

Демонстранты утверждают, что они пародировали военные учения «Запад-2017» и военную пропаганду в целом. По их словам, цель такой пропаганды — отвлекать население от реальных проблем.

Через некоторое время охрана крейсера выгнала активистов с корабля. Никого не задержали, хотя и требовали удалить фотографии.