Идеальная западня Путина Виталий Портников, lb.ua

18.09.2017, 13:06

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Виталий Портников

Попробуем представить себе самый невероятный вариант развития событий.

Российский президент Владимир Путин продолжает активно искать поддержку своей инициативе о направлении миротворческих сил ООН в зону конфликта на Донбассе. После телефонного разговора Путина с федеральным канцлером Ангелой Меркель последовала беседа с французским президентом Эмманюэлем Макроном. Очевидно - хотя бы ввиду намечающейся поездки украинского президента Петра Порошенко на сессию Генеральной ассамблеи ООН - что путинские усилия продолжатся.

Конечно, проще всего уговаривать себя, что все эти действия Путина - всего лишь очередной маневр, призванный легитимизировать пребывание российского контингента и наемников на территории Донбасса. Что на самом деле никакого решения о вводе миротворческих сил принято не будет, потому что в самый ответственный момент Путин во что-нибудь обязательно «упрется». И что в лучшем случае все останется, как есть - перманентные обстрелы украинской территории и санкции против оккупанта, а в худшем - Путин как раз перед президентскими выборами начнет новую войну, ведь не случайно же Россия устроила широкомасштабные учения «Запад 2017» прямо у наших - и европейских границ. В этой ситуации все совершенно ясно. Со сложившейся ситуацией мы уже сжились, а войну нужно предотвращать - или выигрывать, если она начнется. Но я все же предлагаю рассмотреть куда более вероятный, по моему мнению, вариант - что Путин действительно собирается «эвакуироваться» с Донбасса - но так, чтобы при этом не допустить восстановления украинского контроля над оккупированной территорией. К подобному развитию событий в Украине пока что никто не готовится - хотя именно оно может стать идеальной западней для будущего нашей страны.

Итак, попробуем просто представить себе самый невероятный вариант - в вопросе о вводе миротворческих сил ООН достигнут очевидный компромисс. Миротворцы размещаются на всей территории оккупированных районов - включая и тот участок границы, который сегодня находится под полным контролем Москвы. Обстрелы прекращаются. Не просто прекращаются - российские войска вместе с наемниками покидают территорию региона. «Народные республики» ликвидируются сами по себе, уступая место временным администрациям «отдельных районов». Россия прекращает всякую помощь Донбассу - но при этом финансовое обеспечение региона, включая выплату зарплат, пенсий и инфраструктурную поддержку ложится на Украину. Означает ли все это восстановление украинского контроля?

Вовсе не означает. Хочу напомнить, что все усилия по введению миротворческих сил ООН, обеспечению безопасности наблюдателей ОБСЕ и вообще всяческой безопасности связаны со стремлением начать исполнение Минских соглашений. Собственно, именно об этом говорят во время своих консультаций руководители стран - участниц Нормандского формата. Именно к этому Меркель и Макрон призывают не только Путина, но и Порошенко. И украинский президент совершенно резонно отвечает, что ни о каком исполнении Минских соглашений нельзя говорить, пока продолжаются обстрелы нашей территории и присутствие оккупационных войск на Донбассе.

А вот оккупационных войск уже нет. И обстрелов тоже нет. Конечно, можно сказать себе, что в этот самый момент Украина сможет плюнуть на любые соглашения и освободить оккупированные территории - тем более, что освобождать будет не от кого. Но это - иллюзия. Жители «отдельных районов» будут находиться под защитой миротворцев ООН, ведь их появление - чтобы мы там ни думали - легитимизирует уже не внешний, а внутренний конфликт. Наступление украинской армии, которое не будет согласовано с Западом, может привести не только к нашему конфликту с союзниками, но и к возвращению российского контингента - для защиты миротворцев ООН и мирных жителей, разумеется. О том, чем заканчиваются подобные авантюры, мы знаем по результатам российско-грузинской войны. Но Михаила Саакашвили в руководстве Украины нет - во всяком случае пока. И я мало верю в такой вот волюнтаристский приказ о наступлении. Но и в то, что парламент будет голосовать за Минские соглашения, тоже мало верю - потому что в предоставлении автономного статуса обычным районам украинского востока никакой политической логики нет.

Но парадокс ситуации в том, что в отсутствии четко обозначенного правового статуса «отдельные районы» явочным порядком будут приобретать характер самопровозглашенной автономии под международным протекторатом. Кому интересны аналогии, может поинтересоваться историей кантона Брчко в Боснии и Герцеговине. Эта маленькая территория, на которой не состоялись этнические чистки, оказалась единственным регионом в Боснии, в котором мирно проживают и сербы, и хорваты, и мусульмане. В результате когда в Дейтоне обсуждали будущее конституционное устройство Боснии и Герцеговины, кантон Брчко не вошел ни в состав мусульманско-хорватской федерации, ни в состав Республики Сербской, а был провозглашен отдельной единицей под управлением губернатора-иностранца. И этот удивительный статус сохраняет по сей день, к тому же разделяя территорию Республики Сербской на две части и не давая ей возможности присоединиться к Сербии. Но если поговорить с жителями кантона, они скажут вам, что Брчко - лучшее место в Боснии, так как оно фактически выведено из-под юрисдикции местных властей - и тут открываются такие возможности маневра!

«Отдельные районы» может ожидать та же судьба. Их статус не будет определен, но Запад будет требовать от нас усилий по интеграции. На территориях появятся новые игроки - и, конечно, возвратятся старые, начиная с Ахметова. Российское влияние никуда не денется - просто оно будет поддерживаться не военной силой, а пропагандой, финансовыми вливаниями, поддержкой пророссийских политических сил в регионе. Вопрос о том, как именно интегрировать Донбасс, станет одним из самых важных и сложных вопросов политической жизни страны, триггером постоянной нестабильности. Любые действия власти, которые будут напоминать исполнение Минских соглашений, будут вызывать немедленную патриотическую реакцию - более того, расколы внутри самой власти вовсе не исключены. Более того, будут предприниматься попытки «самостоятельного» возвращения Донбасса - если в регионе нет никаких российских войск, а украинская армия «трусит», то Донбасс должен вернуть украинский народ, «добровольцы». И украинской армии придется защищать регион - и миротворцев ООН - уже именно от этих добровольцев, неизвестно кем профинансированных. А в результате мы можем оказаться в ситуации, в которой сто лет назад оказались сторонники ирландской независимости, которые начали между собой гражданскую войну не из-за различий в представлениях о том, как должно развиваться новое государство, а из-за оставшегося в составе Соединенного королевства Ольстера.

Это и есть идеальная западня.

Виталий Портников, lb.ua