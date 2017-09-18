VIP-клиника для приближенных Лукашенко будет стоить более €100 миллионов 4 18.09.2017, 13:41

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Фото: tut.by

На проект клиники изымут еще €4 миллиона.

Примерно в такую сумму в сентябре 2013 года оценивали бюджет проекта. Теперь же Минский городской Совет депутатов проголосовал за выделение дополнительных Br 9,6 млн (более 4 млн евро). Об этом на днях написало государственное информагентство БелТА.

Четыре года назад Александр Лукашенко заявлял, что в Ждановичах появится «компактный центр», а медицинский центр Управления делами Лукашенко перейдет в собственность Минска, пишет сайт телеканала «Белсат».

«Это было бы намного дешевле для страны: мы отдаем Ладутько (тогдашний мер Минска — прим.) эту больницу, а вместо нее, чтобы город не тратил там $ 500 млн на строительство новой больницы, могли бы в пять раз дешевле построить небольшой, компактный центр», — говорил тогда глава Беларуси.

Что представляет из себя поликлиника Лукашенко

Общая площадь комплекса зданий составит 16-18 тыс. кв.м. (из которых 8-10 тыс. кв.м. — полезная площадь).

Республиканский клинический медицинский центр будет находиться на берегу водоема. В нем будут обслуживать до 1900 человек, включенных в кадровый реестр главы государства (с мужем или женой), 332 депутата и сенатора (с мужем или женой), и еще до 3500 лиц на договорной основе.

Технические характеристики врачебного оборудования нового центра должны соответствовать стандартам медицинской техники «высокого и эксперт-класса европейских и американских производителей».

В новом медицинском центре будет VIP-блок с отдельными входами, лифтом, который будет иметь собственные кухню, комнаты отдыха, комнаты для охраны и медперсонала.

Предполагается, что построенный медицинский центр сдадут к 31 декабря 2017 года.