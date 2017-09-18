закрыть
18 сентября 2017, понедельник, 14:42
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

VIP-клиника для приближенных Лукашенко будет стоить более €100 миллионов

4
  • 18.09.2017, 13:41
  • 2,274
Фото: tut.by

На проект клиники изымут еще €4 миллиона.

Примерно в такую сумму в сентябре 2013 года оценивали бюджет проекта. Теперь же Минский городской Совет депутатов проголосовал за выделение дополнительных Br 9,6 млн (более 4 млн евро). Об этом на днях написало государственное информагентство БелТА.

Четыре года назад Александр Лукашенко заявлял, что в Ждановичах появится «компактный центр», а медицинский центр Управления делами Лукашенко перейдет в собственность Минска, пишет сайт телеканала «Белсат».

«Это было бы намного дешевле для страны: мы отдаем Ладутько (тогдашний мер Минска — прим.) эту больницу, а вместо нее, чтобы город не тратил там $ 500 млн на строительство новой больницы, могли бы в пять раз дешевле построить небольшой, компактный центр», — говорил тогда глава Беларуси.

Что представляет из себя поликлиника Лукашенко

Общая площадь комплекса зданий составит 16-18 тыс. кв.м. (из которых 8-10 тыс. кв.м. — полезная площадь).

Республиканский клинический медицинский центр будет находиться на берегу водоема. В нем будут обслуживать до 1900 человек, включенных в кадровый реестр главы государства (с мужем или женой), 332 депутата и сенатора (с мужем или женой), и еще до 3500 лиц на договорной основе.

Технические характеристики врачебного оборудования нового центра должны соответствовать стандартам медицинской техники «высокого и эксперт-класса европейских и американских производителей».

В новом медицинском центре будет VIP-блок с отдельными входами, лифтом, который будет иметь собственные кухню, комнаты отдыха, комнаты для охраны и медперсонала.

Предполагается, что построенный медицинский центр сдадут к 31 декабря 2017 года.


Мнение

Бойтесь чиновников, дары принимающих
Бойтесь чиновников, дары принимающих Владимир Шанцев
Защищать Лукашенко будет некому
Защищать Лукашенко будет некому Ирина Халип
Власти уже проиграли
Власти уже проиграли Cветлана Калинкина
Колумб был Трамп
Колумб был Трамп Аркадий Бабченко


Интервью

Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются