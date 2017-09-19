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Сегодня – День национальных символов Беларуси

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  • 19.09.2017, 7:59
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26 лет назад Верховный Совет утвердил бело-красно-белый флаг и герб «Погоня» государственными символами нашей страны.

19 сентября 1991 года на внеочередной сессии Верховного Совета было принято новое название страны — Республика Беларусь, а также утверждены государственные символы — герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг.

Однако уже через 4 года, на референдуме 1995 года, инициированным Александром Лукашенко, исторические символы свободной Беларуси были лишены статуса государственных и попали под запрет, под которым находятся и сейчас.

Однако герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг остаются единственными настоящими национальными символами Беларуси. Наш бело-красно-белый флаг появился не позднее начала ХVІ столетия, где верхняя полоса - цвет «Погони», средняя - исконный цвет самого флага, а нижняя - цвет рыцарского щита на «Погоне» (отметим, что помимо белого были другие варианты цвета щита: красный, синий). Наиболее старинное изображение белорусского флага сохранилось на картине, посвященной победной битве наших предков с московитами под Оршей (1514 год).

Государственным же гербом Великого Княжества со второй половины ХІІІ столетия стало изображение вооруженного рыцаря на коне - «Погоня». Считается, что вначале она была гербом Полоцка, а также Новогрудка. С начала ХV века на щите «Погони» уже встречается шестиконечный крест с более короткой верхней перакладиной. Такие кресты были типичными христианскими символами в Беларуси в ХІ-ХІV веках. Первые же сведения про флаги с изображением «Погони» встречаются с времен Грунвальдской битвы (1410 год).


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