По центру Минска проехала «колорадская» колонна 53 19.09.2017, 8:59

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Власти не задержали провокаторов.

Автоколонны активистов пророссийской организации «национально-освободительное движение» (НОД) проехала вечером 19 сентября через центр Минска, сообщает корреспондент «Свободы».

Колонна из семи автомобилей, «украшенных» партийной символикой и флагами, георгиевскими лентами и изображениями президента России Владимира Путина, без препятствий проехала через весь город.

Идеология Нод строится на радикальной антилиберальной, антиамериканской риторике и идеях восстановления СССР. Движение активно поддерживает Путина, аннексию Крыма, пророссийских сепаратистов в вооруженном конфликте на Донбассе.

В этом году в марте, в «день воссоединения Крыма с Россией», организация объявила «Всероссийский гуманитарный автопробег «Великая Россия», цель которого - сбор гуманитарной помощи жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей Украины с посещением «святых мест национально-освободительной борьбы нашего русского/ советского/российского народа по отстаиванию суверенитета Отечества».

На сайте организации отмечается необходимость согласования движения автопробега «Великая Россия» с местными властями, а также наличие местного сопровождения. При этом, в списке пунктов акции Минск не присутствовал, а сами участники признались, что приехали в Беларусь инкогнито. Наутро они планируют проведение богослужения в «одном из населенных пунктов под Минском».

Руководит НОДом депутат Госдумы РФ Евгений Федоров - член партии «Единая Россия». В ноябре 2012 года он создал и возглавил НОД, который первым делом начал противостояние с оппозиционным российским политикам Алексеем Навальным - ключевой фигурой протестов на Болотной площади. В интернете лидер НОД Федоров приобрел скандальную славу после того, как назвал певца Виктора Цоя «агентом ЦРУ».

Сегодня движение имеет представительства едва ли не в каждом регионе России. В Беларуси организация официально не зарегистрирована, но имеет несколько групп в соцсетях. 4 февраля 2017 года семь активистов НОД провели несанкционированный пикет на площади Независимости в Минске, за который, по словам участников, их не наказали.