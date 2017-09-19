«Ночные тарифы» от ЖКХ: Белорусы будут ужинать при свечах и в шубах 39 19.09.2017, 10:21

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В «Белэнерго» рассказали, сколько белорусы могут сэкономить на электроэнергии при переходе на дифференцированные тарифы в зависимости от времени суток, а не потребленного объема. Напомним, в Беларуси действует несколько тарифов на оплату электроэнергии — в зависимости от объемов потребления и от времени суток, пишет tut.by.

Белорусы, которые рассчитываются за электроэнергию в зависимости от объема ее потребления, по льготным тарифам оплачивают до 250 кВт•ч. в оборудованных электроплитами квартирах, до 150 кВт•ч. — в необорудованном электроплитами жилье. А в квартирах, которые не оборудованы электроплитами, центральным горячим водоснабжением и газоснабжением, — до 300 кВт•ч. За потребленную электроэнергию сверх этих лимитов придется платить либо по тарифу с повышающим коэффициентом, либо по тарифу, обеспечивающему полное возмещение экономически обоснованных затрат (зависит от объема потребления).

Поэтому белорусам, которые регулярно превышают лимиты по льготным тарифам, может оказаться более выгодным перейти на оплату в зависимости от времени суток, а не потребленного объема. Так, дороже всего электроэнергия обходится в будние дни с 17.00 до 22.00.

Специалисты «Белэнерго» приводят пример. Семья, которая живет в оборудованной электроплитой квартире и потребила 400 кВт•ч, заплатит 48,68 рубля по тарифам в зависимости от объема потребления. А если эта же семья перейдет на тарифы по временным тарифам, то ей нужно будет заплатить уже 40,54 рубля за тот же объем потребленной электроэнергии.

Семье, которая живет в оборудованной газовой плитой квартире и потребила 300 кВт•ч, нужно заплатить 44,4 рубля по тарифам в зависимости от объема потребления. При переходе на временные тарифы эта сумма составит 36,21 рубля при таком же объеме потребления.

Чтобы перейти с оплаты по тарифам в зависимости от объемов потребленной электроэнергии к оплате по тарифам, дифференцированным по времени суток, нужно написать заявление и отнести его в «Энергосбыт». При этом нужно обзавестись многотарифным счетчиком.

Напомним, с 1 сентября в Беларуси проиндексировали цены на природный и сжиженный газ, а также тарифы на тепловую и электрическую энергию. Так, по субсидируемому тарифу (0,1094 руб./кВт•ч) по-прежнему будут оплачивать электроэнергию белорусы, которые проживают в жилых домах (квартирах) с установленными электроплитами и которые потребили в месяц не больше 250 кВт•ч. За потребленную электроэнергию в промежутке от 250 до 400 кВт•ч нужно будет заплатить по субсидируемому тарифу, но с повышенным коэффициентом в 1,3 — 0,1422 руб./кВт•ч (но не больше тарифа, обеспечивающего полное возмещение экономически обоснованных затрат). Те же белорусы, которые проживают в жилых домах (квартирах) с установленными электроплитами и потребляют больше 400 кВт•ч, будут оплачивать по полному тарифу в 0,19 руб./кВт•ч.

При переходе на тарифы, дифференцированные по времени суток, в оборудованных электроплитами квартирах в период минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00 в будни, круглосуточно в выходные и праздничные дни) с 1 сентября действует тариф в 0,0764 рубля за кВт•ч, а в период максимальных нагрузок (в будние дни с 17.00 до 22.00) — 0,2189 рубля за кВт•ч.

Напомним, в Беларуси предлагают ввести новые дифференцированные тарифы на электричество для населения. С такой инициативой ранее выступил председатель Совета Республики Михаил Мясникович.

По его мнению, дифференцированными тарифами в Беларуси надо заниматься более глубоко и активнее пропагандировать их использование среди населения. Так называемая тарифная тетрадь, отметил он, должна быть более объемной, степень дифференциации — больше. «У человека должна быть возможность воспользоваться льготным тарифом в течение суток или недели, чтобы выполнять энергозатратные работы по дому. То же — для промышленных предприятий», — заявил Михаил Мясникович.

Ранее в «Белэнерго» сообщили, большинство белорусов — 81,9% — в январе-июле не превышали объемы электропотребления по льготным тарифам. Всю потребленную электроэнергию они оплачивали по субсидируемым государством тарифам, пояснили в «Белэнерго». Для сравнения: в 2015 году этот показатель составлял почти 80%, а в 2013-м — 83,6%.

При этом уровень возмещения населением затрат на электрическую энергию в январе-июле составил 79,8%. Напомним, к 1 января 2018 года в Беларуси планируется выйти на 100-процентную оплату электроэнергии.