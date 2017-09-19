Александр Лапшин: На Володарке охранники обращались ко мне «русиш швайне» 19.09.2017, 17:52

Александр Лапшин

Блогер рассказал об условиях в тюрьме КГБ и настоящих белорусских мужиках из кремня.

12 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил из тюрьмы российско-израильского блогера Александра Лапшина, попавшего в заключение за «призывы к нарушению территориальных целостности Азербайджана», пишет nn.by.

А перед экстрадицией в Баку Лапшин провел два месяца в белорусском СИЗО. Свои впечатления он опубликовал на странице в Живом журнале.

Лапшин не жалеет черных красок. Мол, по сравнению с Володаркой нацистский Освенцим покажется не таким уж страшным местом. Россиянина задержали в Беларуси 15 декабря 2016 года, по его словам, двое суток держали в Первомайском РУВД без воды и еды.

«Привезли из РУВД, ночью, вначале долго держали в битком набитом автозаке на морозе. На улице слышался смех охраны и шутки «Шнейль, шнейль руссиш швайне». Слышать такое от белорусов, пусть и не самых умных сотрудников службы охраны тюрьмы, но все же чьи деды гибли в борьбе с фашистами — это жесть», — пишет Лапшин.

Блогер пишет, что СИЗО давно не ремонтировался — грязно, облезло, холод, сырость. Отношение к Лапшина было чуть лучше, чем к остальным заключенным.

«Под утро в камеру завели какого-то парня, который со стоном еле дошел до железной кровати и упал на нее. Он объяснил, что ему удалили грыжу буквально сегодня, менты его взяли из больницы прямо со швами на животе (он задрал свитер и показал жутковатый шов, с подтекающей из него кровью). За что взяли? Тот грустно усмехнулся «Жыве Беларусь». Я не понял, за что? Тот бессильно махнул рукой, мол, оставь». Не ясно, о ком здесь идет речь.В общей камере Лапшина встретили дружелюбно. «Публика вполне культурная. Кого там только нет: крупные бизнесмены сидящие по подозрению к растратах, два полковника МВД Беларуси, руководство ошмянской таможни, пара главных инженеров ряда предприятий, финансовые директора фирм. Но еще интереснее был контингент иностранцев: японец, бразилец, нигериец и монгол. Трое, кроме японца, были экстрадированы из разных стран мира по запросу Беларуси и все были мошенники по части кредитных карт. Японец был самый несчастный, он известный в Японии художник-карикатурист, зовут его Daichi Yoshida из пригорода Токио и попал он в тюрьму ну совсем на пустом месте. Летел из Европы с пересадкой в Минске и в его багаже белорусская таможня нашла сувенирный пистолет. Тот факт, что пистолет не настоящий никто и не отрицал. Вот только бедолагу сняли с рейса, а пистолет отправили на экспертизу, которая длилась уже… полгода!» — пишет он.

«Все выглядят плохо, у всех от скудного питания бледная кожа, плохие зубы, болезненная худоба, синяки под глазами. Солнечного света нет, окна наглухо закрыты тремя рядами решеток, от чего не всегда понятно день сейчас, или ночь. Лежать днем в кроватях нельзя, за это могут определить в карцер», — продолжает Лапшин.

Затем блогер рассказывает про рацион питания в СИЗО, а также о правилах чтения.

«Белорусские мужики — настоящние кремни. Еще никогда не встречал столь сильных духом и мужественных людей, которых фашистская тюрьма в центре Минска не сломила, а лишь сделала сильнее», — завершает свою статью Александр Лапшин.