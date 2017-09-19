Фотофакт: В Киеве на Майдане развернули 15-метровый бело-красно-белый флаг 2 19.09.2017, 20:59

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Фото: «Радыё Свабода»

Белорусы и украинцы отметили День национального флага и герба.

19 сентября 1991 года бело-красно-белый флаг и герб «Погоня» стали государственными символами Беларуси. В годовщину этого события белорусские и украинские активисты развернули в Киеве на Майдане Независимости большой бело-красно-белый флаг.

Белорусский активист Олег Овчинников сказал «Радыё Свабода», что сшил его сам:

«Здесь невозможно купить флаг, поэтому приходится заказывать или шить самим. Последнее — дешевле».

Самодельные бело-красно-белые флаги Олег дарит украинским друзьям, которые поддерживают Беларусь.

К участникам акции подходили прохожие, приветствовали их лозунгом «Жыве Беларусь!» и оставляли на флаге свои пожелания белорусам.

«Воспитывайте новую элиту уже, ведь если победите - будет кому управлять демократической Беларусью», - написал Глеб из Одессы.

«Желаю Беларуси расцвести и стать свободным, могучим и счастливым государством. Благодарю вас за поддержку Украины», - пожелание киевлянки Екатерины.

«За свободную нацию. В своем доме своя правда, и сила и воля », - процитировала Тараса Шевченко Ирина из Черкасс. Она говорит, что воевала вместе с Виталием Тележенко и Алесем Черкашиным, которые погибли на Донбассе.

Акцию организовали Белорусский центр в Украине «Сябры», белорусские добровольцы и движение солидарности «Разам». К ним присоединились украинские активисты.

Организаторы акции передадут флаг с пожеланиями украинцев в Минск. Они считают, что это будет поддержкой активистов, которых в Беларуси преследуют за отстаивание национальных интересов.