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Правозащитницу Наталью Горячко задержали на полигоне под Борисовом

  • 2.09.2017, 11:42
Наталья Горячко

Наталья Горячко привезла сыну-солдату продуктов, а оказалась в Борисовском РОВД.

Женщина решила навестить своего сына Ивана, который проходит срочную службу и сейчас находится на военном полигоне под Борисовом, где дислоцируется часть подразделений, участвующих в войсковых учениях «Запад-2017».

Наталья Горячко привезла сыну еды, что является обычным делом в беларуской армии. Однако женщину без объяснений и оснований задержали и доставили в Борисовский РУВД, где удерживают до сих пор. По телефону она успела сообщить, что её доставляли российские военные вместе с беларускими коллегами. Просят её удалить видео, на котором Наталья Горячко снимала военнослужащих в гражданской одежде, сообщает belaruspartisan.org.

Старший инспектор капитан милиции Николай Микулич заявил, что она задержана за якобы мелкое хулиганство. Наталья Горячко позвонила по «02» и сделала официальное заявление, что её незаконно удерживают в милиции. Связь с ней прервалась около 21 часа.


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