В истории отсудившей $4,8 тысяч у 6-летних внуков бабушки наметился поворот 8 20.09.2017, 8:20

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Независимые СМИ помогают восстановить справедливость.

Ситуация, в которую попала многодетная семья из-за иска родной бабушки к двум 6-летним внукам, получила в стране огромный резонанс, пишут «Сильные новости».

Вкратце напомним суть вопроса. 12 сентября «Сильные новости» опубликовали статью «В Гомеле суд решил, что двое 6-летних детей должны родной бабушке по $2,4 тысячи каждый. Теперь у них отберут жилье», где речь шла о сложной жизненной ситуации, в которую попала гомельчанка Юлия и ее дети.

Юлия — мать четверых детей, двое старших близнецов рождены в браке, который распался. Отец 6-летних мальчиков скончался, после чего его сыновья, а также мать (бабушка ребят) вступили в права наследства на оставшуюся жилплощадь. Однако с этого момента начались странные и не совсем поддающиеся логике события.

Родная бабушка подала в суд на детей, предъявив долговые расписки их отца, своего сына, который, по версии истицы, одалживал у нее деньги. Согласно действующему законодательству, прямые наследники не только наследуют имущество, но и долги. Суд признал детей должными родной бабушке сумму, эквивалентную, в общей сложности, почти 5 тысячам долларов США. Кроме того, на них, как на проигравшую сторону, легло бремя оплаты госпошлины.

Само собой, представляла интересы несовершеннолетних в суде их мать, ей и предстояло рассчитываться по долгам. При этом, она не смогла оспорить подлинность долговых расписок, предъявленных бывшей свекровью, хотя те и не были заверены нотариально. Суд предложил ей провести графологическую экспертизу за свой счет. Процедура оказалась очень дорогой, к тому же для ее осуществления требовалось собрать большой объем материалов для образца — рукописных текстов покойного.

Ситуация усугубляется тем, что средств на единовременную выплату такого долга у многодетной семьи просто нет, а просьба о рассрочке осталась без удовлетворения. В случае же непогашения задолженности, единственным вариантом разрешения спора осталась бы продажа тех самых квадратных метров, которые унаследовали близнецы.

После публикации в независимых СМИ история получила резонанс по всей стране. Об этом случае сообщили все ведущие медиа, телеканалы сняли свои сюжеты. По прошествии недели мы решили поговорить с Юлией и узнать, повлияло ли как-то общественное участие на ее ситуацию.

Мать четверых детей рассказала «Сильным новостям», что, похоже, в ее ситуации начали появляться позитивные сдвиги.

— Мне сразу предложили написать заявление об освобождении от уплаты госпошлины, — рассказывает Юлия. — Возможно, от этой части долгов нас освободят, уже будет легче.

По ее словам, еще одним движением навстречу со стороны государственных органов было предложение написать надзорную жалобу на решение суда с тем, чтобы оно не вступало в законную силу и было пересмотрено. Однако, рассказывает Юлия, необходимость в этом отпала.

— Непосредственно председатель Гомельского областного суда принял решение приостановить решение суда первой инстанции и действие исполнительного листа до полного выяснения обстоятельств. В частности, мне сообщили, что судебные органы берутся самостоятельно провести графологическую экспертизу долговых расписок отца детей, как только соберут достаточное количество материалов для образца. Если выяснится, что расписки поддельные, думаю, не нужно объяснять, что будет дальше. Если же они окажутся подлинными, речь идет о том, чтобы поставить вопрос об оплате долга таким образом, чтобы удовлетворение получили обе стороны, то есть, о компромиссе, а не о единоразовой выплате любой ценой, — сказала Юлия.

По ее словам, в ходе последних действий выяснилась еще одна любопытная деталь этого дела. Суть в том, что нотариат обычно не выдает документы для вступления в право наследства, если у кого-то из наследников есть судебные претензии к иным наследникам. То есть ни дети, ни сама бабушка, не могли вступить в права наследства, поскольку на руках у бабушки были долговые обязательства ее покойного сына, которые, по ее версии, подлежат удовлетворению. В таких случаях спорная ситуация сначала разрешается через суд, прокуратуру или Следственный комитет, и лишь потом может быть поставлен вопрос о наследстве, когда все иные споры улажены.

Однако бабушка, судя по всему, при вступлении в наследство, просто ввела нотариат в заблуждение, не поставив в известность о наличии у нее долговых расписок.

Как бы то ни было, сегодня Юлия смотрит в будущее с осторожным оптимизмом. Все государственные органы, имеющие отношение к делу, проявили заинтересованность в том, чтобы найти наилучший выход из ситуации.

— Дело, вроде, сдвинулось, — вздыхает мать четверых детей.

А независимые СМИ будут и дальше следить за развитием этой запутанной истории.