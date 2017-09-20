На что еще введут налоги и поборы? 21 20.09.2017, 8:13

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Власти в панике ищут деньги.

Думающие люди давно усвоили максиму: если белорусские власти что-то обещают – значит, выйдет с точностью до наоборот. Вчера директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов после встречи с Лукашенко заявил, что к вопросам штрафов и конфискаций товаров у предпринимателей теперь подойдут более «дифференцировано».

Еще более туманные заявления были сделаны властями по поводу коммунальных тарифов. Пообещав дать людям возможность «экономить» на «ночных тарифах», мистификаторы из ЖКХ тут же огорошили «сюрпризом»: самыми дорогими коммунальные услуги будут с 17 до 22 часов, как раз после прихода граждан с работы.

Зачем власть устраивает все эти эксперименты над народом как раз накануне назначенного на 21 октября «Марша рассерженных белорусов 2.0»? На этот и другие вопросы Charter97.org ответил бывший предприниматель, представитель Белорусского Национального Конгресса в Слониме Виктор Марчик.

- В бытность ИП вы приобрели бесценный опыт общения с проверяющими и фискальными органами власти. Что могут означать заявления правительства о «новом подходе» к предпринимателям?

- Новый грабеж и новое «раскулачивание» - и ничего больше. Уже больше десяти лет предприниматели слышат от властей одно и то же: мол, мы идем по пути «либерализации» условий для малого и среднего бизнеса. А на самом деле все это время условия для ИП только ухудшались. Давно пора понять там, наверху: предприниматели – уже не те люди, которых можно купить такими посулами.

Потому что практика показала нам обратную сторону этих разговоров. И есть надежная примета: когда власть говорит «мы вам поможем, пойдем навстречу» - получается все с точностью до наоборот. Эти заявления ничего, кроме скепсиса, не вызывают. Никакого «послабления» не будет. Я уже говорил и повторю: у предпринимателей в Беларуси есть один путь – на Площадь.

- Проблемы ИП, при всей их актуальности, затрагивают небольшую группу людей. А вот коммунальные «реформы» власти коснулись каждого из нас. Как вы прокомментируете «дифференцированные» тарифы на услуги ЖКХ?

- Эти тарифы, которые уже некоторые называют «ночными» - еще один пример надувательства от властей. Это ж надо так придумать: самые большие цены на энергию будет вечером после пяти – как раз, когда работающие весь день люди приходят домой!

Весь день отработал, отдал им массу налогов, включил дома свет – а они твои деньги снова посчитали. Включили счетчик по высшему разряду и вытягивают деньги себе. Хитро придумано.

В этом в вижу только желание еще больше ограбить народ. Если у власти нет денег, оно выводит грабеж на новый уровень, чтобы вытянуть у людей последние сбережения.

Понятно, что все это подстроено с расчетом на то, чтобы собирать деньги в казну каждый вечер, когда просто нельзя не пользоваться электричеством – не сидеть же в 21-м веке при лучине. Особенно молодым людям, которые пользуются компьютерами.

Страшно даже подумать, на что они еще налоги и поборы введут!

- И на что еще, по вашему, могут их ввести?

- Да на что угодно. Хотя бы налог на воздух. Скоро и такой декрет может появиться. Ведь и декрет №3 о «тунеядстве», по своей сути, был тем же налогом на воздух: заплати за то, что ты не делал. То есть, начало этому уже положено. Так что они и еще придумают налоги, чтобы забрать у людей последнее и «придавить» работающий народ.

- Как по-вашему: во власти понимают, что любое действие порождает противодействие? Вспомним хотя бы весенние акции протеста по всей стране…

- Как только люди почувствуют на себе эти новые изменения, в том числе и возвращение декрета №3 – будет повторение весенних акций, вторая серия.

Это самый лучший аргумент в пользу выхода на Площадь – показать народу его пустой кошелек. И власть в этом преуспевает. Чем больше людей заглянет в этот опустевший кошелек – тем быстрее наступят перемены.