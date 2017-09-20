Антоний Мацеревич: Россия намерена применить ядерное оружие на «Запад-2017» 17 20.09.2017, 8:48

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Антоний Мацеревич

Фото: Agencja Gazeta

Маневры являются самыми агрессивными за последние 30 лет.

Во время совместных российско-белорусских учений Запад-2017 будет отработано РФ применение ядерного оружия. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич, сообщает TVP Info.

«Учения продлятся (после 20 сентября, - ред.), на этот раз с применением ядерного оружия, что не было включено в их программу», - сказал Мацеревич.

По его словам, военная доктрина РФ предусматривает возможность нанесения превентивного удара по предполагаемому противнику.

Мацеревич подчеркнул, что Запад-2017 являются самыми агрессивными и многофункциональными из всех учений России за последние 30 лет.

«Запад-2017» - совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси, пройдут с 14 по 20 сентября. Официально заявлено участие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Учения пройдут в два этапа - на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси.