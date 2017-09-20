На учениях «Запад-2017» Лукашенко подарили заряженный пистолет

На учениях «Запад-2017» Лукашенко подарили заряженный пистолет17
- 20.09.2017, 13:20
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Пистолет с патронами диктатору вручил министр обороны Андрей Равков.
Александр Лукашенко 20 сентября посетил полигон "Борисовский" — один из тех, где проходят учения "Запад-2017". Сегодня — последний день активной фазы учений, намеченной на 14-20 сентября, пишет Еврорадио.
В конце учений Лукашенко подарили пистолет ТТ. "С патронами?" — поинтересовался Лукашенко. "С патронами!" — ответил министр обороны Андрей Равков.
Кстати, два года назад Равков дарил Лукашенко автомат Калашникова.