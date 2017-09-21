Жители Каталонии вышли на марш протеста с кастрюлями 2 21.09.2017, 9:30

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Фото: epa

Массовую акцию удалось организовать благодаря призывам в соцсетях.

Традиционная акция протеста - "касерольяда" или "кастрюльное выступление" против задержаний представителей каталонского руководства состоялось в среду вечером в ряде городов Каталонии, сообщает в ночь на четверг интернет-портал испанской газеты "Вангуардиа" (перевод – interfax.ru).

Акция, участники которой вышли на улицы с кастрюлями, сковородками и поварешками, началась в 22:00 местного времени (23:00 Минск) и продлилась примерно 10 минут. Все это время участники выступления издавали оглушительный грохот этой кухонной утварью.

Призывы выйти на "Кастрюльное выступление" распространялись среди пользователей соцсетей. Таким образом, набралось значительное количество желающих пошуметь.

Массовые акции протеста против действий центрального правительства Испании проходят в Барселоне и других городах Каталонии. Они начались в среду после серии задержаний представителей каталонского руководства. Так полиция задержала главу экономического управления Каталонии Хосепа Марию Хове, а также еще 11 человек.