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«Помни, Москва, литвинский сапог!»

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  • 21.09.2017, 13:11
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21 сентября 1610 года войска ВКЛ и Речи Посполитой вошли в Москву.

21 сентября – не замеченная широкой общественностью дата. Особенно той частью, которая еще не изжила колониальных комплексов. 417 лет назад, 21 сентября 1610 года войска ВКЛ и Польского королевства вошли в Москву.

Это событие стало одним из контрапунктов войны 1609-1618 годов между Речью Посполитой и Московским государством. Знать ВКЛ и Польши решили воспользоваться удобным моментом «смуты» в Московии. «Царь» Василий Шуйский сидел на троне очень шатко, боярская оппозиция усиливалась, появился претендент на власть в Москве, выдававший себя за царевича Дмитрия.

Король и великий князь Сигизмунд III Ваза увидел удобный момент для интервенции. Ближайшей целью похода стало возвращение Смоленской земли, что и было успешно осуществлено. А в идеале планировалось полностью подчинить себе Великое Княжество Московское.


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