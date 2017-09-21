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Турчинов: Во время «Запад-2017» Россия испытала ядерное оружие

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  • 21.09.2017, 15:07
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Александр Турчинов
Фото: Reuters

На последнем этапе маневров было отработано нанесение массированного ракетно-ядерного удара.

Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины со ссылкой на слова секретаря СНБО Александра Турчинова.

По его словам, во время последнего дня учений для отработки ракетно-ядерного удара привлекались 6 самолетов дальней авиации Ту-95МС и Ту-22М3, которые осуществили полеты над Баренцевым, Балтийским и Норвежским морями.

Также Турчинов сообщил о ракетных войсках, которые осуществили учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 «Ярс» с космодрома «Плесецк» в Архангельской области по целям на полигоне «Кура» на полуострове Камчатка.

«Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской» Северного флота РФ осуществил электронный пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования», - добавил он.

Кроме того, по информации секретаря СНБО, были выполнены ракетные стрельбы по морским целям в акваториях моря Лаптевых и Баренцева моря.

Такие действия вооруженных сил РФ свидетельствуют, по его словам, о готовности России к эскалации напряженности с Западом до разжигания полномасштабной войны.

«После завершения учебно-боевых задач в рамках СКШУ «Запад-2017» с 21 сентября запланировано отбытие в Россию личного состава, военной техники и вооружения с полигонов, расположенных на территории Беларуси», - отметил Турчинов.

По его словам, Украина вместе с государствами-партнерами будет внимательно отслеживать вывод российских войск из Беларуси и возвращение их в пункты постоянной дислокации.

Как сообщалось, ранее министр обороны Польши Антоний Мацеревич предупреждал, что на учениях «Запад-2017» будет отработано применение ядерного оружия.


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