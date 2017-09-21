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На птицефабрике под Гомелем выдают зарплату по алфавиту

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  • 21.09.2017, 18:19
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Фото: БелТА

В этом месяце выплатили до буквы К.

В «Комсомолку» обратились работники птицефабрики «Рассвет» в Гомельском районе, возмущенные порядком выплаты зарплаты.

- У нас начали выдавать получку в алфавитном порядке. В этом месяце с 12 числа получили зарплату те работники, чьи фамилии начинаются с букв от А до К. А только потом все остальные. Когда - неизвестно, в бухгалтерии говорят, что нет денег на счетах, и бросают трубку. А где деньги от реализации продукции? Зарплата всего 260 рублей в месяц, и мы не можем ее добиться! В прошлые месяцы получали и 26-го, и 27-го числа. А как платить коммунальные, кредиты, чтобы не было пени и просрочек?

В администрации птицефабрики ответили, что, по принятому коллективному договору, выплата зарплаты на предприятии - с 12 по последнее число месяца в зависимости от наличия средств на счетах:

- Поэтому мы ничего не нарушаем. По алфавитному порядку - да, а как же еще? У нас фейсконтроля нет. Деньги поступили - заплатили.

Работники же утверждают, что не видели нового коллективного договора:

- Когда мы поступали на работу, подписывали другой колдоговор. И ведь правительство давало задание выплачивать зарплату не позднее 25-го числа каждого месяца, чтобы люди успевали платить по счетам. Почему наше руководство не слушает правительство? Ладно бы аванс был, но у нас выплата только раз в месяц, и то после 25-го числа.


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