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В Сети появились фото утопленного в Беларуси танка во время «Запад-2017»

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  • 24.09.2017, 15:44

Танк россияне утопили в водоеме.

В Сети появились фото утопленного в Беларуси танка во время совместных белорусско-российских учений «Запад-2017».

Напомним, об утопленном танке рассказал водитель такси, который подвозил журналистов в Верейцы.

«На днях россияне утопили танк в водоеме – грибники фотографировали и смеялись. А вообще, стреляли они и за пределами полигона. Просто у дороги можно было увидеть, как стреляют», – рассказал таксист.


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