Военный эксперт: Путин оставил часть своих войск в Беларуси 5 25.09.2017, 14:18

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Отследить вывод российских частей после «Запад-2017» практически невозможно.

Совместные российско-белорусские учения "Запад-2017", завершились, казалось бы, без видимых последствий. Нападения на Украину с севера, на страны Балтии или Восточной Европы, о которых предупреждали перед началом маневров, не произошло. Военный эксперт Олег Жданов рассказал "Апострофу", чего же добивался Кремль этими учениями и удалось ли России достичь своей цели:

- В первый же день учений стало понятно, что никаких провокаций не будет. И, в принципе, стала понятна цель этих учений. Почему? Чтобы посмотреть на эти учения, заявки подало рекордное количество иностранных наблюдателей – 270 претендентов. Удовлетворено было только 80 заявок. Я так понимаю, Российская Федерация по списку отобрала наиболее интересные для нее страны для аккредитации – и эти заявки удовлетворили.

Сразу же стало понятно, что это будет образцово-показательное выступление вооруженных сил Российской Федерации с целью демонстрации своих возможностей в ведении гибридной войны. Фактически они очень красиво отыграли на публику сценарий оккупации и аннексии Крыма. Не знаю, насколько это будет теперь реализовано, потому что фактически отыгрывали на всей территории Беларуси. Думаю, что, скорей всего, аншлюс состоится, что бы президент Лукашенко ни говорил и как бы ни сопротивлялся. Думаю, что [российские] войска останутся. Проконтролировать их вывод будет фактически невозможно. Хотя вошла всего одна дивизия – 12 тыс. 700 человек, но они рассредоточены по всем семи полигонам Беларуси. Отследить их перемещение и вывод будет практически нереально. Ну, очень тяжело. И они останутся. Вопрос только в том, насколько сценарий, который отыгрывали на полигонах, будет реалистичен – чтобы отыграть его в реальной жизни.

Важно само отношение Владимира Путина – он не прибыл в Минск и не пригласил белорусскую сторону на показательную часть учений. Генеральный штаб РФ даже не согласовывал вопросы отработки боевых действий на учениях с Генштабом Беларуси: они изменили порядок прохождения учений, не уведомив об этом белорусскую сторону.

Это говорит о том, что главная задача состояла в том, чтобы напугать весь мир, показать способность вооруженных сил России в плане проведения гибридных операций – вот "зеленые человечки", сепаратисты, высадка десанта, локализация и тому подобное. Это сценарий Крыма. Они просто показали всему миру, как они его реализовывали.

Цель учений, я считаю, достигнута в полном объеме. Почему? В Восточной Европе паника. Западная Европа злится, больше всех – Германия, потому что это – конфронтация, а им нужно договариваться о тех же поставках энергоносителей. А Россия ведет себя агрессивно, и Европа не может найти точек соприкосновения для диалога с Кремлем. Соединенные Штаты наблюдают со стороны с ухмылкой, потому как они знают реальную ситуацию и понимают, что такое вооруженные силы России – их боеспособность, их боевой потенциал, их боевые возможности.

Количество аварий и происшествий на учениях как раз говорит об уровне "профессионализма" вооруженных сил России. Авария ТУ-22М3 в Калужской области, учебно-боевого самолета Як-130, выстрел по стоянке автомобилей с боевого вертолета – все это говорит о том, что этим войскам еще нужно учиться и учиться. Как говорилось, российская ракета может улететь – но куда она улетит? Вот это главный вопрос. Поэтому я и говорю, что США стоят в стороне, наблюдают и прячут ухмылку, ведь они понимают реальное состояние вооруженных сил России.

И, в принципе, Соединенные Штаты получают больше всего дивидендов от такого показательного выступления Российской Федерации. Они пугают Европу: смотрите, какая страшная Россия! Хотите безопасность – пожалуйста, есть НАТО, система коллективной безопасности. Но за безопасность, как сказал Дональд Трамп, нужно – что? – платить. И на последнем саммите [альянса] как раз поднимался вопрос увеличения военных расходов всех стран-членов НАТО.

И обратите внимание – в отношении нас провокаций не было никаких. Главная цель была – запугать именно НАТО, Европу. Мол, с Россией нужно дружить, Россию нужно любить, Россию нужно боятся и уважать. У них уважение построено на основе страха. Сильного боятся – поэтому уважают. Вот главная цель учений. Считаю, что она достигнута.