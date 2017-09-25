Белорусских подростков снова возили к неонацистам в Россию 1 25.09.2017, 16:50

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«Военно-патриотические сборы» организованы российскими боевиками Enot Corp.

Это напоминало бы советскую детскую игру «Зарница», если бы всем не управляли бывшие боевики незаконных вооруженных формирований. Подростки из Беларуси уже не впервые оказались на «военно-патриотических сборах» в Подмосковье, организованных ультраправым военизированным сообществом Enot Corp, передает «Белсат».

«Еноты» — это группа российских боевиков, принимавших участие в войне на Донбассе с самого ее начала. Тесно дружат с известным питерским неонацистом Алексеем Мильчаковым, который отметился своей жестокостью. Помимо участия в боях, «Еноты» активно занимались мародерством, а после торговали вещами, снятыми с убитых украинских военных. В сепаратистских кругах также говорили об их причастности к разоружению ряда непокорных Кремлю подразделений «ЛДНР».

Научиться «эффективно уничтожать врагов»

С 2015 года Enot.Corp начали свою легализацию в России. В этом году они имеют статус общественной организации и полную поддержку государства, регулярно проводят военно-патриотические игры-сборы. Главный инструктор Enot.Corp — боевик Роман Теленкевич — одновременно возглавляет «Союз добровольцев Донбасса», который объединяет россиян, которые воевали на стороне сепаратистов и помогает им.

Роман Теленкевич

16-17 сентября в Павлово-Посадском районе на территории частного страйкбольного гарнизона прошли «ІІІ Международные молодежные военно-патриотические сборы во славу святого благоверного князя Дмитрия Донского». За православным названием скрывается мероприятие, в ходе которого подростков учили реальным навыкам ведения боя.

Военно-патриотические сборы, организованные Enot.Corp 16-17 сентября в Подмосковье

«Чтобы мальчики, взяв в руки настоящее оружие, сумели эффективно уничтожать врагов» — так организаторы сами определяют цель сбора.

В программе — индивидуальная и групповая тактика, владение пистолетом, рукопашный бой, основы радиоэлектронной борьбы, курс прицельной стрельбы и другое. Среди 400 участников — команды из России, Сербии, Черногории, непризнанных международным сообществом Приднестровья и Южной Осетии. В основном, речь идет о 12-15-летних ребятах. Присутствовала и команда из Беларуси.

Военно-патриотические сборы, организованные Enot.Corp 16-17 сентября в Подмосковье

Как МВД не увидело неонацистов там, где они есть

Белорусы не впервые приезжают к «Енотам». Журналисты начали фиксировать такие поездки с весны прошлого года. В мае 2016-го имела отношение к вывозу подростков в лагерь неонацистов организация афганцев «Братство» из Витебска и ряд военно-патриотических клубов из Друцка и Толочина, действующие под эгидой местных православных приходов. После резонансных публикаций в СМИ, белорусские «партнеры» Enot.Corp решили «залечь на дно» и на короткое время отказались от поездок.

Общественность обратилась в МВД с требованием выяснить ситуацию. Согласно официальному комментарию МВД по результатам проведенной проверки, «российские неонацисты не участвуют в работе православных лагерей, куда ездят белорусские дети».

Объяснить реакцию милиции можно двумя вариантами: либо проверка проводилась некорректно и некомпетентно, либо силовики имеют установку не трогать членов Enot. Corp.

Военно-патриотические сборы, организованные Enot.Corp 16-17 сентября в Подмосковье

В праворадикальных взглядах «Енотов» сомнений быть не может. Свежий пример: во время митинга в Москве после избиения гражданина Таджикистана, в статье на сайте «Енотов» публикуется призыв «расселять гнезда обнаглевших нелегалов» и другие явные намеки на насильственное противостояние мигрантам. Кстати, до событий на Донбассе именно такими «чистками» и занимались нынешние члены Enot.Corp.

Интервью в балаклаве

По информации журналистов, кроме православных приходов, с «Енотами» сотрудничают белорусские страйкбольные клубы. Так, руководство Enot Corp. присутствует в друзьях «ВКонтакте» у минчанина Виктора Зарецкого.

Зарецкий работает в страйкбольном клубе «Калибр», а в свободное от занятий время помогает собирать команды для поездок на сборы к боевикам. Во время короткой встречи в Минске Зарецкий сказал, что главный координатор поездок был бы готов дать интервью, но на условиях анонимности.

По словам Зарецкого, за журналисткой должна заехать машина и отвезти в «штаб-квартиру», где ее бы ожидали.

«Скажите, ничего страшного, если тот человек будет говорить, надев балаклаву?», — спросил Зарецкий. От сомнительного предложения пришлось отказаться.

Кроме «Калибра» подростков возят на сборы в Подмосковье сотрудники Могилевского ДОСААФ — государственной структуры, которая занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи. Об этом рассказал страйкболист Сергей Раскалов, который служил в спецназе в Марьиной Горке, а потом занялся работой с подростками, создав внутри ДОСААФ еще один клуб — «Vivo». Если верить Раскалову, то он был у «Енотов» дважды в качестве инструктора.

Военно-патриотические сборы, организованные Enot.Corp 16-17 сентября в Подмосковье

При чем здесь КГБ и «дело патриотов»?

После непродолжительного затишья, в прошлом сентябре белорусы снова повезли детей к боевикам. Чтобы не привлекать внимание, они не регистрировались отдельно, а присоединились к другим командам. А в декабре на фото из отчета «Енотов» с очередной милитари-игры стоит группа детей с закрытыми лицами и государственным белорусским флагом. Журналисты неоднократно обращались к инструкторам, в частности к Михаилу Камаляткину с вопросом, как называются команды и кто из взрослых их сопровождает. Ответа не было, так как «белорусская сторона хочет остаться анонимной из-за давления КГБ».

Михаил Камаляткин

Как рассказал Камаляткин, после публикаций в СМИ, спецслужба серьезно занялась поиском команд, которые возят подростков к «Енотам».

«Зажали. Надо выждать» — такое сообщение журналисты получили в конце апреля от белорусского молодежного военно-патриотического отряда «Березина», который неоднократно приезжал к нам на сборы и тактические игры, а также присылал трогательные гостинцы. Но когда мы пригласили «Березину» на X Международные Пасхальные сборы, в ответ прилетел сигнал тревоги. Даже связаться с нами напрямую они посчитали опасным», — пишут боевики на своем сайте в статье под громким заголовком «Погром в Беларуси».

Военно-патриотические сборы, организованные Enot.Corp 16-17 сентября в Подмосковье

Военно-патриотические сборы, организованные Enot.Corp 16-17 сентября в Подмосковье

По «Енотов», в поисках «Березины» КГБ прочесал все крупные центры на одноименной реке: Борисов, Могилев, Бобруйск.

«Впрочем в компетентности этих товарищей можно сомневаться. При капитальном перетряхивании городов по Березине отряда «Березина» КГБ найти не смог. Но зато случайно накрыл военный лагерь «Патриот», где готовили «молодых боевиков украинские националисты». Как видим, нет худа без добра», — утверждают они.

Это — блеф и абсурд. Лагерь «Патриот» попал под маховик весенних репрессий, и инспирированное КГБ «дело патриотов» не имеет никакого отношения к поиску пророссийских сторонников. Маловероятно, что белорусская спецслужба вообще искала последних. Ни одного заявления КГБ по этому поводу не прозвучало. «Еноты» сделали свой вброс умышленно, преследуя до конца не понятную цель.

Военно-патриотические сборы, организованные Enot.Corp 16-17 сентября в Подмосковье

Кроме того, ни одного упоминания об отряде «Березина» поисковик Google не разглашает. Елена Мазаник, которую «Еноты» в упомянутой статье упорно называют руководителем отряда (хотя никогда раньше имена не назывались), якобы рассказала им, что власти по всей Беларуси закрывают военные клубы и разгоняют кадетские классы. Если бы это было правдой — информация просочилась бы в СМИ, кто-то из родителей обязательно бы пожаловался. К тому же, журналисты выяснили: педагога-организатора по имени Елена Мазаник нет в учреждениях образования страны. Так называли историческую личность, подпольщицу-ликвидатора гауляйтера Кубе.

Таким образом, Enot Corp. явно «отбеливает» КГБ, создает картинку мифической опасности, которая угрожает пророссийски настроенным гражданам Беларуси.

Военно-патриотические сборы, организованные Enot.Corp 16-17 сентября в Подмосковье

Военно-патриотические сборы, организованные Enot.Corp 16-17 сентября в Подмосковье

О сотрудничестве с белорусскими властями свидетельствуют сами члены Enot.Corp. Прошлой осенью Минск посетил один из руководителей структуры Антон Горохов.

«Мы приезжали на переговоры с местными органами власти. Есть коммерческий интерес. По просьбе ваших властей подробности не разглашаются», — сказал он журналистам. Но потом добавил, что «цель переговоров — формирование совместной программы подготовки юношей к службе в армии», а уровень переговоров был «выше регионального».

Судя по всему, сотрудничество продолжается, а значит, обе стороны получают от нее свою выгоду.