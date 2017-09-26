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Чего еще ждать от декрета о «тунеядцах»

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  • 26.09.2017, 9:38
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ФОТО: EPA

К 1 октября белорусам обещан обновленный декрет № 3.

А пока документ еще не вышел из кабинетов чиновников, tut.by решил вспомнить, что с ним происходило за это время, и поговорил о будущем иждивенцев с экспертом.

Сложно вспомнить, какой еще нормативный акт вызывал такие эмоции у общественности. В существование подписанного чуть ли не 1 апреля декрета вообще долго не верилось. Между тем он существует уже больше двух лет и, судя по всему, пока никуда не денется из правового поля.

— Декрет сегодня представляет для властей большую политическую проблему, — уверена Катерина Борнукова, эксперт Центра экономических исследований BEROC. — С одной стороны, его вступление в силу и попытка собрать с людей налог привели к протестам этой весной. С другой стороны, возможность отказаться от декрета полностью власти, видимо, рассматривают как проявление слабости, а идея «не работаешь — плати налоги по-другому» остается для них очень привлекательной.

Как провалился «план по иждивенцам»: история декрета в 5 абзацах

Первая редакция документа была достаточно жесткой: по сути, платить сбор обязали за редким исключением всех, кто не работал больше 183 дней в году. Причем отсчет шел с начала 2015 года, а не с момента подписания декрета. Список тех, кто мог не трудиться, но при этом не попасть на налог, был достаточно короткий. В основном это пенсионеры, декретницы, инвалиды, недееспособные и те, кто живет за границей.

О том, что декрет будут переписывать, заговорили где-то через полгода. Пока правительство работало над изменениями, тунеядцы на всякий случай занялись легализацией — становились официально безработными. По мнению экспертов, «иждивенческий декрет» дал 90% прироста безработицы в 2015 году. Белорусы узнали, что стоять в очереди можно не только в обменники, но и на биржу труда.

Примерно год назад налоговые начали рассылать «письма счастья» потенциальным плательщикам. Правда, сразу нашли далеко не 400 тысяч анонсированных тунеядцев. Зато налог начисляли работающим с маленькой зарплатой, оставшимся без работы после университета студентам, солдатам-срочникам и прочим неожиданным категориям. Лукашенко пообещал, что документ доработают, но отменять не будут. Тональность властей стала мягче: тех, кто рискнул не платить налог, пока обещали не штрафовать.

В начале 2017 года декрет наконец-то первый раз переписали. Помимо того, что расширился список освобожденных от налога, появилось понятие «трудные жизненные ситуации». С ними нужно было идти к властям на местах и просить разрешить не платить сбор в казну. Налоговая сообщила, что сбор оплатило чуть больше 50 тысяч белорусов, то есть в 8 раз меньше «плана». Страсти из-за несправедливых начислений накалялись, десант из администрации Лукашенко выехал на места разбирать самые трудные жизненные ситуации.

Конец зимы — начало весны 2017 года прошли под знаком «Маршей нетунеядцев». На улицы вышли не только политики, но и тот самый простой народ. Власти уступили частично: уплаченный налог многим решили вернуть, декрет приостановить, но не отменять. С марта чиновники работают над обновленной версией документа.

Декрет 2.0: найдут ли «истинных тунеядцев»?

Вариации обновленного документа так или иначе попадали в открытый доступ, однако окончательная редакция до сих пор не подписана. Сказать, что же именно изменится и изменится ли вообще, сложно. Кстати, в этот раз к разработке документа привлекли ученых. Это, по мнению Катерины Борнуковой, сделано, чтобы придать декрету легитимности.

— Сегодня перед разработчиками стоит сложная задача. Надо разработать механизм, по которому документ с одной стороны не затронет тех, кто не смог работать по объективным причинам. С другой стороны, тех, кто является «истинным тунеядцем», надо бы выявить и обложить налогом, — рассуждает эксперт Центра экономических исследований BEROC. — Большинство развитых стран решают задачу наоборот: как оказать поддержку безработным, при этом не выдавая пособий тем, кто искать работу на самом деле не хочет. Им пока задачу решить не удалось. Сомневаюсь, что удастся и нам.

При этом очевидно, что у нашей ошибки больше негативных социальных последствий: обложить налогом человека, который хочет, но не может найти работу, хуже, чем дать денег настоящему тунеядцу.

Еще один не менее важный вопрос, как считает эксперт: а есть ли они в Беларуси вообще, эти «истинные тунеядцы»?

— Системы социальной поддержки в Беларуси де-факто не существует, поэтому жить, как в какой-нибудь Германии, на пособия не выйдет, — подчеркивает Катерина Борнукова. — Скорее всего, это люди, которые живут на другие источники доходов. Либо они вовлечены в теневую экономику — и тогда найти их и вывести на свет задача вовсе не декрета о тунеядцах. Либо они получают переводы от своих родственников, работающих за рубежом (или сами живут и работают, например, в России). Тогда вообще неясно, стоит ли облагать их дополнительным налогом. Ведь доходы мигрантов уже обложены налогом в стране, в которой они получены, а Беларусь подписала массу договоров об избежании двойного налогообложения.

Очень важно и то, что цели декрета все-таки до сих пор не ясны. Повысить занятость? Улучшить собираемость налогов? Воспитать тех, кто не работает?

«Именно поэтому задача, стоящая перед разработчиками декрета, не имеет решения», — отмечает эксперт.

«Нужна презумпция невиновности для подозреваемых в тунеядстве»

Логичным было бы вообще отменить неудачный документ. Но власти пойдут на это только, если будет альтернатива. «350 тысяч человек — что будем с ними делать? Если вы предложите альтернативу, как заставить их работать, я отступлю», — говорил президент в конце апреля.

Что пропишут в обновленном документе в итоге, остается только догадываться. Очевидно пока только то, что риторика властей сместилась с «заставить платить» на «оказать помощь в поиске работы».

— Я бы включила в декрет своеобразную презумпцию невиновности: обязала власти в первую очередь попытаться оказать помощь подозреваемым в тунеядстве, предоставить возможность обучения, трудоустройства, консультации о том, какие документы можно предоставить, чтобы снять этот статус, — советует Катерина Борнукова. — Такой подход заставит хорошенько задуматься, прежде чем объявлять тунеядцами сотни тысяч человек. Ведь тогда на каждого из них придется потратить время и усилия.

Вместе с тем «иждивенческий декрет» не будет существовать вечно, убеждена эксперт. «Скорее всего, вместо него мы придем к платному оказанию некоторых государственных услуг для тех, кто не платит налоги», — прогнозирует эксперт BEROC. Эту идею, кстати, не раз озвучивали и власти. Например, не так давно об этом говорили депутаты — причем именно в свете обсуждения нашумевшего декрета.

Еще один эксперт — старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб — также считает, что «декрет о тунеядцах тихо похоронят». «Обязанности работать — нет, и вообще принудительный труд в стране запрещен. Но, скорее всего, и в новой версии этот декрет не заработает, будет просто тихо игнорироваться, пока о нем — довольно скоро — все не позабудут. То есть он не будет исполняться де-факто, но, конечно, власть никогда не признает того, что он изначально был невыполнимым, что он был и остается неконституционным. Это объяснимо: не в привычках белорусской власти признаваться в ошибках», — отмечает Вадим Иосуб.


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