Николая Статкевича осудили за акцию против учений «Запад-2017» 6 26.09.2017, 12:27

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Николай Статкевич

Всего в заключении один из лидеров БНК проведет 20 суток.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич осужден на пять суток за участие в Акции предупреждения на Октябрьской площади Минска 8 сентября против белорусско-российских военных учений «Запад-2017».

Такое решение принял сегодня, 26 сентября, судья Ленинского района Минска Андрей Камушкин. Об этом сайту Charter97.org cообщил один из лидеров БНК Владимир Некляев, находившийся на заседании суда.

Как рассказал Некляев, Николая Статкевича в суд не привезли.

Напомним, Николай Статкевич в настоящее время отбывает 15-суточный арест на Окрестина за участие в мирной акции протеста 3 июля.