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Пентагон: США сохранят военное превосходство над Россией

  • 27.09.2017, 8:21
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В Конгрессе США заслушали доклад о нарушении РФ договора по ракетам средней и меньшей дальности.

Глава Комитета начальников штабов армии США генерал Джозеф Данфорд заявил, что США и их союзники обязаны заставить Россию соблюдать договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и не допустить ее военного превосходства. Такое заявление Данфорд сделал в ходе слушаний в конгрессе США, rbc.ru.

«Мы должны продолжать убеждать Россию как напрямую, так и вместе со своими союзниками вернуться к полному и поддающемуся контролю выполнению положений ДРСМД», — отметил Данфорд. «Положение дел, при котором мы соблюдаем договор, а они нет, неприемлемо», — добавил генерал.

Нарушение договора о ликвидации РСМД способствует тому, что Россия наращивает свои ядерные и обычные вооружения, что создает угрозу США и их союзникам в европейском и тихоокеанском регионах, подчеркнул Данфорд. «Мы с нашими союзниками и конгрессом будем предпринимать все усилия, как оборонительные, так и наступательные, чтобы Россия не получила военного превосходства», — подчеркнул генерал.

Накануне с обвинениями в адрес России о нарушении договора о ликвидации ракет выступил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.


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