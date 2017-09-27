закрыть
27 сентября 2017, среда, 20:05
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Первый белорусский легионер в Индии: Куда он попал?

  • 27.09.2017, 18:41
  • 1,119
Дмитрий Ковб

Дмитрий Ковб стал первым белорусским футболистом, который будет выступать за индийскую команду.

В середине сентября состоялся, пожалуй, самый удивительный трансфер белорусского футболиста за последнее время. Нападающий Дмитрий Ковб отправился в экзотическую Индию, где будет выступать за команду высшего дивизиона «Минерва Пенджаб», пишет «Трибуна».

Ковб – первый белорусский футболист в Индии.

На родине форварда помнят по выступлениям за «Белшину», ДСК, «Минск», «Днепр», «Витебск» и «Городею». Этот сезон Дмитрий начал в «Нарва Транс», клубе эстонской «вышки». Там Ковб с ходу начал забивать и веселиться а-ля Гризманн.

Командировка в чемпионат Эстонии для бомбардира вышла удачной. В 14 матчах он отличился 10 раз и почти попал в сборную. Теперь повторить свои голеадорские подвиги белорус попытается в Индии.

Что из себя представляет чемпионат Индии?

У обычного болельщика с первенством Индии ассоциация одна: это чемпионат, в который на закате карьеры или уже после того, как карьера официально была завершена, едут именитые футболисты, чтобы заработать. Но оказывается, в стране сосуществуют два дивизиона, которые считаются высшими: Ай-Лига и Суперлига. И только в один из них едут за деньгами.

Ай-Лига – это типичная «вышка», состоящая из 10 команд, играющих в два круга. Чемпион получает право участвовать в квалификации азиатской Лиги чемпионов, а последняя команда вылетает в дивизион рангом ниже.

Суперлига – коммерческий проект американских и индийских бизнесменов, созданный в 2013 году для популяризации и развития футбола в стране. Под турнир были образованы 8 клубов, в которые помимо местных футболистов пригласили звезд, которые уже повесили бутсы на гвоздь или собирались сделать это. Так в Индии в одночасье оказались Робер Пирес, Фредди Юнгберг, Марко Матерацци, Алессандро Дель Пьеро, Элано, Давид Трезеге, Лусио, Дэвид Джеймс и другие. В последнее время, конечно, количество известных игроков в лиге сократилось, но все же они есть. Из последних, кто приехал подзаработать, – Робби Кин, Димитар Бербатов, Уэс Браун и Юсси Яаскеляйнен.

Федерация футбола Индии и ФИФА новое образование изначально не признали, поэтому у участников не было права представлять страну на международных турнирах. Это автоматически главнее делало Ай-Лигу.

Суперлига работает по системе схожей с американской МЛС. Сначала проходит регулярный чемпионат в два круга, потом 4 лучшие команды выходят в плей-офф. Турнир заканчивается финальным матчем за титул.

Обычно два главных турнира проходили друг за другом. Сначала Суперлига – с октября по декабрь, а потом Ай-Лига – с января по апрель. Но в этом сезоне все будет иначе. Летом на заседании федерации футбола Индии были приняты два важных решения. Во-первых, Суперлига была признана официальным турниром, а ее победитель получил возможность участвовать в плей-офф Кубка АФК (аналог Лиги Европы в Азии). Во-вторых, Суперлига и Ай-Лига теперь будут проходить параллельно с ноября по март.

В какой лиге будет играть Ковб?

К сожалению для Дмитрия, пересечься с именитыми игроками Суперлиги ему вряд ли удастся. Его «Минерва Пенджаб» выступает в обычной «вышке».

Клубу, скорее всего, придется бороться за выживание, ведь у него нет супербогатого владельца, а в чемпионате «уорриорз» выступают всего два года. Сезон 15-16 они начинали в индийском Д2, где заняли второе место и получили повышение в Ай-Лигу. В дебютном сезоне в элите «Минерва» заняла 9-е место из 10 и чудом избежала понижения в классе.

История ФК «Минерва Пенджаб» тесно связана с одной из ведущих военных академий Индии «Минервой», которая была основана в 1955 году лейтенантом Деолем в городе Чандигарх, штат Пенджаб. Названа академия в честь Минервы – римской богини войны и мудрости.

В 70-90-х годах футбольной команде академии не было равных в штате. Но в середине 90-х годов она прекратила существование. В 2005 году уже внук основателя академии, бывший футболист юниорской сборной Индии Ранджит Баядж воскресил футбольный клуб, который назвал «Минерва Пенджаб». Создавая клуб, Баядж ставил себе цель открывать футбольные таланты и готовить их для национальной сборной.

Чем клуб может похвастаться?

Работой с детьми и молодежью. Футбольная школа у «Минервы» одна из самых сильных в стране. Система подготовки в клубе выстроена так, что молодые футболисты активно получают практику в первой команде. В прошлом сезоне за взрослую «Минерву» сыграли 17 футболистов младше 22 лет. Даже Арсен Венгер такому может позавидовать.

Вот несколько доказательств того, что с воспитанием новых футболистов у клуба все в полном порядке. За последние два года 17 парней из академии попали в сборные Индии разных возрастов. 10 из них вызваны в сборную U-17, которая выступит на домашнем чемпионате мира. Команда U-16 два года подряд становится чемпионом страны в своем возрасте. Другие детские и юношеские сборные успешно выступают на локальных турнирах.

C кем будет играть Ковб?

В основном состав «Минервы» состоит из местных футболистов. В Ай-Лиге действует лимит на легионеров. Всего в составе разрешается иметь не более 6 игроков из другого государства, причем на поле одновременно могут находится лишь пятеро, минимум один из которых должен быть из страны-члена Азиатской конфедерации футбола. Летом вместе с Ковбом в команду пришли чемпион Мальдив японский полузащитник Тосия Хосоэ и ганский полузащитник Уильям Опоку Асьеду, который числился в молодежке английского «Милддлсбро» и в этом году играл за эстонскую «Левадию». Также в составе есть фактурный нападающий из Нигерии Виктор Амоби, главный конкурент белоруса.

Тренировать Ковба будет испанец Хуан Луиз Перес Эррера, поработавший в низших дивизионах Испании и высшей лиге Гибралтара. Специалист возглавил индийский клуб в августе и сразу пообещал сделать чемпионскую команду.

В истории «Минервы» было несколько интересных персонажей, которые заслуживают внимания. В прошлом сезоне цвета клуба защищал россиянин Иван Филатов, который сейчас играет в чемпионате Кыргызстана. Останься он, Ковбу было бы веселее адаптироваться.

Самым статусным игроком за время существования клуба был нападающий сборной Гондураса Рони Мартинес. На клубном уровне серьезных успехов он не достиг, а вот с «националкой» ездил на чемпионат мира в Бразилию.

На каком стадионе проводит матчи «Минерва»?

Клуб базируется в Лудхиане, крупнейшем городе Пенджаба. Матчи проходят на местном стадионе «Гуру Нанак Стэдиум». Арена чем-то напоминает минский «Трактор» и вмещает 15 тысяч. Аншлагов здесь, как и на белорусской арене, не бывает. Последнее эпичное событие, которое помнит «Гуру Нанак Стэдиум», – церемония открытия и закрытия Индийских национальных игр в 2001 году.


Мнение

Это приятное слово БОД
Это приятное слово БОД Леонид Злотников
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай Уладзімір Някляеў
Серая зона
Серая зона Ирина Халип
Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников


Интервью

В Беларуси происходит Перестройка
В Беларуси происходит Перестройка
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине