Первый белорусский легионер в Индии: Куда он попал? 27.09.2017, 18:41

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Дмитрий Ковб

Дмитрий Ковб стал первым белорусским футболистом, который будет выступать за индийскую команду.

В середине сентября состоялся, пожалуй, самый удивительный трансфер белорусского футболиста за последнее время. Нападающий Дмитрий Ковб отправился в экзотическую Индию, где будет выступать за команду высшего дивизиона «Минерва Пенджаб», пишет «Трибуна».

Ковб – первый белорусский футболист в Индии.

На родине форварда помнят по выступлениям за «Белшину», ДСК, «Минск», «Днепр», «Витебск» и «Городею». Этот сезон Дмитрий начал в «Нарва Транс», клубе эстонской «вышки». Там Ковб с ходу начал забивать и веселиться а-ля Гризманн.

Командировка в чемпионат Эстонии для бомбардира вышла удачной. В 14 матчах он отличился 10 раз и почти попал в сборную. Теперь повторить свои голеадорские подвиги белорус попытается в Индии.

Что из себя представляет чемпионат Индии?

У обычного болельщика с первенством Индии ассоциация одна: это чемпионат, в который на закате карьеры или уже после того, как карьера официально была завершена, едут именитые футболисты, чтобы заработать. Но оказывается, в стране сосуществуют два дивизиона, которые считаются высшими: Ай-Лига и Суперлига. И только в один из них едут за деньгами.

Ай-Лига – это типичная «вышка», состоящая из 10 команд, играющих в два круга. Чемпион получает право участвовать в квалификации азиатской Лиги чемпионов, а последняя команда вылетает в дивизион рангом ниже.

Суперлига – коммерческий проект американских и индийских бизнесменов, созданный в 2013 году для популяризации и развития футбола в стране. Под турнир были образованы 8 клубов, в которые помимо местных футболистов пригласили звезд, которые уже повесили бутсы на гвоздь или собирались сделать это. Так в Индии в одночасье оказались Робер Пирес, Фредди Юнгберг, Марко Матерацци, Алессандро Дель Пьеро, Элано, Давид Трезеге, Лусио, Дэвид Джеймс и другие. В последнее время, конечно, количество известных игроков в лиге сократилось, но все же они есть. Из последних, кто приехал подзаработать, – Робби Кин, Димитар Бербатов, Уэс Браун и Юсси Яаскеляйнен.

Федерация футбола Индии и ФИФА новое образование изначально не признали, поэтому у участников не было права представлять страну на международных турнирах. Это автоматически главнее делало Ай-Лигу.

Суперлига работает по системе схожей с американской МЛС. Сначала проходит регулярный чемпионат в два круга, потом 4 лучшие команды выходят в плей-офф. Турнир заканчивается финальным матчем за титул.

Обычно два главных турнира проходили друг за другом. Сначала Суперлига – с октября по декабрь, а потом Ай-Лига – с января по апрель. Но в этом сезоне все будет иначе. Летом на заседании федерации футбола Индии были приняты два важных решения. Во-первых, Суперлига была признана официальным турниром, а ее победитель получил возможность участвовать в плей-офф Кубка АФК (аналог Лиги Европы в Азии). Во-вторых, Суперлига и Ай-Лига теперь будут проходить параллельно с ноября по март.

В какой лиге будет играть Ковб?

К сожалению для Дмитрия, пересечься с именитыми игроками Суперлиги ему вряд ли удастся. Его «Минерва Пенджаб» выступает в обычной «вышке».

Клубу, скорее всего, придется бороться за выживание, ведь у него нет супербогатого владельца, а в чемпионате «уорриорз» выступают всего два года. Сезон 15-16 они начинали в индийском Д2, где заняли второе место и получили повышение в Ай-Лигу. В дебютном сезоне в элите «Минерва» заняла 9-е место из 10 и чудом избежала понижения в классе.

История ФК «Минерва Пенджаб» тесно связана с одной из ведущих военных академий Индии «Минервой», которая была основана в 1955 году лейтенантом Деолем в городе Чандигарх, штат Пенджаб. Названа академия в честь Минервы – римской богини войны и мудрости.

В 70-90-х годах футбольной команде академии не было равных в штате. Но в середине 90-х годов она прекратила существование. В 2005 году уже внук основателя академии, бывший футболист юниорской сборной Индии Ранджит Баядж воскресил футбольный клуб, который назвал «Минерва Пенджаб». Создавая клуб, Баядж ставил себе цель открывать футбольные таланты и готовить их для национальной сборной.

Чем клуб может похвастаться?

Работой с детьми и молодежью. Футбольная школа у «Минервы» одна из самых сильных в стране. Система подготовки в клубе выстроена так, что молодые футболисты активно получают практику в первой команде. В прошлом сезоне за взрослую «Минерву» сыграли 17 футболистов младше 22 лет. Даже Арсен Венгер такому может позавидовать.

Вот несколько доказательств того, что с воспитанием новых футболистов у клуба все в полном порядке. За последние два года 17 парней из академии попали в сборные Индии разных возрастов. 10 из них вызваны в сборную U-17, которая выступит на домашнем чемпионате мира. Команда U-16 два года подряд становится чемпионом страны в своем возрасте. Другие детские и юношеские сборные успешно выступают на локальных турнирах.

C кем будет играть Ковб?

В основном состав «Минервы» состоит из местных футболистов. В Ай-Лиге действует лимит на легионеров. Всего в составе разрешается иметь не более 6 игроков из другого государства, причем на поле одновременно могут находится лишь пятеро, минимум один из которых должен быть из страны-члена Азиатской конфедерации футбола. Летом вместе с Ковбом в команду пришли чемпион Мальдив японский полузащитник Тосия Хосоэ и ганский полузащитник Уильям Опоку Асьеду, который числился в молодежке английского «Милддлсбро» и в этом году играл за эстонскую «Левадию». Также в составе есть фактурный нападающий из Нигерии Виктор Амоби, главный конкурент белоруса.

Тренировать Ковба будет испанец Хуан Луиз Перес Эррера, поработавший в низших дивизионах Испании и высшей лиге Гибралтара. Специалист возглавил индийский клуб в августе и сразу пообещал сделать чемпионскую команду.

В истории «Минервы» было несколько интересных персонажей, которые заслуживают внимания. В прошлом сезоне цвета клуба защищал россиянин Иван Филатов, который сейчас играет в чемпионате Кыргызстана. Останься он, Ковбу было бы веселее адаптироваться.

Самым статусным игроком за время существования клуба был нападающий сборной Гондураса Рони Мартинес. На клубном уровне серьезных успехов он не достиг, а вот с «националкой» ездил на чемпионат мира в Бразилию.

На каком стадионе проводит матчи «Минерва»?

Клуб базируется в Лудхиане, крупнейшем городе Пенджаба. Матчи проходят на местном стадионе «Гуру Нанак Стэдиум». Арена чем-то напоминает минский «Трактор» и вмещает 15 тысяч. Аншлагов здесь, как и на белорусской арене, не бывает. Последнее эпичное событие, которое помнит «Гуру Нанак Стэдиум», – церемония открытия и закрытия Индийских национальных игр в 2001 году.