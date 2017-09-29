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Что изменится с октября: Новые «сюрпризы» от властей

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  • 29.09.2017, 10:12
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Второй месяц осени будет «богатым» на неожиданности.

В октябре в Беларуси в очередной раз снизится ставка рефинансирования, а также начнет действовать расширенный список видов деятельности, под которые не нужно ИП. Кроме того, с 1 октября подорожают сигареты, увеличится ставка акцизов на некоторый алкоголь, пенсионеры будут ездить в электричках за полную стоимость, гостиницы и усадьбы станут информировать милицию об иностранцах в течение трех часов, у белорусских предприятий снизится норма обязательной продажи валютной выручки. Все октябрьские изменения — в обзоре tut.by.

Снизят ставку рефинансирования

Правление Нацбанка приняло решение о снижении ставки рефинансирования с 11,5% до 11% годовых с 18 октября 2017 года. Это уже восьмое снижение ставки в нынешнем году, первые шесть снижений шли с шагом в 1 п.п.

«Инфляционные процессы продолжают замедляться. В августе 2017 года в годовом выражении прирост потребительских цен снизился до 5,3 процента. Основной вклад в замедление годовых темпов роста потребительских цен вносят товары, не подверженные сезонному влиянию и административному регулированию», — констатирует регулятор.

Обновленный декрет по тунеядству

К 1 октября должен быть обновленный декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», заявил 3 августа Лукашенко, заслушивая доклад о демографической ситуации и содействии занятости населения.

— Как мне доложили, уже завершена подготовка новой редакции декрета № 3. Я хотел бы обстоятельного доклада на эту тему. К первому октября мы должны иметь этот документ, — заявил Лукашенко.

Декрет № 3 еще находится на рассмотрении в правительстве, сообщили в пресс-службе Совмина. Разработкой новой концепции документа продолжает заниматься специально созданная межведомственная рабочая группа, в которую включили глав многих ведомств, а также ученых. Руководит группой заместитель премьер-министра Василий Жарко.

Напомним, в Минтруда сообщили, что декрет № 3 претерпевает коренную реконструкцию, сейчас он готовится в абсолютно новой редакции, изменяется не только смысл декрета, но даже его название. Об этом рассказал заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков.

— Планируется, что декрет будет называться «По содействию занятости» и будет направлен на то, чтобы органы власти оказали максимально возможное содействие желающим работать, чтобы человек мог работать или был трудоустроен на какое-то рабочее место, — сообщил Валерий Ковальков.

Расширят список видов деятельности, под которые не нужно ИП

В Беларуси расширили список видов деятельности, для занятия которыми физлицам не нужно регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. Изменения приняты указом № 337 «О регулировании деятельности физических лиц», который 19 сентября был подписан главой государства. Основные положения документа вступают в силу через месяц после официального опубликования.

Нацбанк снижает нормы обязательной продажи валютной выручки до 10%

Нацбанк Беларуси принял решение о снижении обязательной продажи выручки в иностранной валюте субъектов хозяйствования — резидентов с 20 до 10%.

Ожидается, что очередное снижение норматива поспособствует развитию экспортного потенциала белорусских предприятий.

Вырастут акцизы на некоторый алкоголь

С 1 октября увеличивается ставка акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта 7% и более (за исключением спиртов, вин плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и специальной технологии, вин фруктово-ягодных натуральных, вин натуральных, в том числе игристых, шампанских, газированных и шипучих, сидра, пива и пивного коктейля, спиртосодержащих растворов) на 59 копеек, до 14,04 рубля за литр безводного (стопроцентного) этилового спирта.

Изменения предусмотрены указом № 347 «Об установлении ставки акцизов на отдельные подакцизные товары», который был подписан 28 сентября.

Опять дорожают сигареты

С 1 октября подорожают некоторые сигареты компании «Табак-инвест». Так, Monte Carlo Evolution Blue, Monte Carlo Evolution Silver будут стоить 1,8 рубля, Camel Black — 1,9 рубля, Monte Carlo Red, Monte Carlo Blue, Monte Carlo Azure — 1,95 рубля, Camel Compact Activate Yellow — 2,1 рубля, Camel Compact Premium Filters, Camel Compact Premium Blue — 2,05 рубля, Winston Classic, Winston Blue, Winston Silver, Winston Super Slims Blue, Winston Super Slims Silver, Winston Super Slims Menthol — 2,65 рубля, Winston XS Blue, Winston XS Silver — 2,4 рубля, Winston Compact Purple Impulse — 2,6 рубля, Sobranie Blue, Sobranie Gold — 2,95 рубля, Sobranie Compact Blue, Sobranie Compact Gold, Sobranie Golds, Sobranie Blacks — 2,75 рубля. Сигареты гродненской табачной фабрики «Неман» NZ Safari Pride будут стоить 1,9 рубля.

В целом с начала этого года сигареты подорожали на 7,7%.

Пенсионеры будут ездить в электричках по полному тарифу

С 1 октября пенсионеры будут ездить в поездах региональных линий экономкласса по полному тарифу. Напомним, купив билеты за полцены, с 1 мая по 30 сентября пенсионеры могут ездить в поездах региональных линий экономкласса по льготному тарифу. Воспользоваться льготой могут мужчины старше 60,6 лет и женщины — старше 55,6 лет.

В Минской области повышают тариф на услуги территориальных центров соцобслуживания

Ранее тариф на соцуслуги в Минской области составлял 0,50 рубля за час, а с 1 октября он вырастет до 0,65 рубля за час — без учета стоимости материалов, используемых при оказании услуг.

Гостиницы и усадьбы информируют милицию об иностранцах в течение трех часов

Гостиницы, санатории, агроусадьбы, а также юрлица и ИП, которые сдают жилье туристам, должны будут в течение трех часов сообщить в органы внутренних дел информацию о заселившихся иностранцах. Ранее срок составлял 24 часа с момента заселения.

— Делается это, чтобы оперативно реагировать на обнаружение лиц, которым нежелательно находиться на территории Беларуси. Ведь въехать такие люди могут и из России, где нет охраняемой границы. Ранее, когда гостиницы сообщали своевременно в течение суток об иностранце, а он оказывался нежелательным лицом, то он мог выселиться до прибытия милиции, — объясняли в Департаменте по гражданству и миграции МВД.

В Бресте по-новому ездят маршрутки, а в Минском районе отменяют некоторые остановки на пригородных маршрутах

В Бресте изменятся маршруты городского экспрессного сообщения № 4, 11 и 12.

В Минском районе отменят отдельные остановки на пригородных маршрутах: например, из схем движения автобусов № 250 «ДС Запад-3 — Лисовщина» и № 380 «ДС Запад-3 — Ислочь» исключается остановка «Птицефабрика» в обоих направлениях.

В пункте «Новая Рудня» заработает автоматическое распознавание номеров

В пункте пропуска «Новая Рудня» (Ельский район) с 1 октября начнет работать программно-технический комплекс для автоматического распознавания, регистрации и фотографирования номерных знаков транспортных средств, которые пересекают границу.

Система будет вести учет количества транспортных средств, пересекающих пункт пропуска, и фиксировать время пересечения. Аналогичный комплекс планируется установить в пункте пропуска «Новая Гута».

Отменяют скидки для легковых машин на автостоянках Минска

Летом на открытых автостоянках в Минске снижали цены, например, на хранение двух и более автомобилей одного собственника. С октября скидки до 35% отменили — «учитывая значительный рост затрат на содержание и эксплуатацию автомобильных стоянок в осенне-зимний период».

После профилактических работ открывают «Лебяжий»

За две недели профилактических работ в аквапарке обновили воду во всех бассейнах и провели генеральную уборку помещений. С 1 октября «Лебяжий» будет работать по осенне-зимнему графику: понедельник — пятница с 11.00 до 23.00, суббота, воскресенье и праздничные дни с 09.00 до 23.00.

Закрывают самую большую свалку Минска

Территориальный орган Минприроды выдал предписание о закрытии полигона «Северный» с 1 октября. Свалка была открыта в 1981 году, и первоначальный срок ее службы составлял 25 лет — то есть полигон должен был быть закрыт еще более чем 10 лет назад.

Площадь полигона «Северный» — более 23 гектаров. Высота мусорного террикона от уровня поверхности земли составляет 85 метров — примерно 28 этажей.


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