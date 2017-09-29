Генштаб Украины: Российские войска остались в Беларуси после «Запад-2017» 7 29.09.2017, 20:29

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Глава Генштаба Украины заявил, что россияне забрали только авиацию из Беларуси, чтобы создать картинку вывода войск.

Россия оставила в Беларуси свои войска после учений «Запад-2017», несмотря на обещания не делать этого, заявил в комментарии для агентства Reuters (перевод - svaboda.org) глава украинского Генерального штаба Виктор Муженко.

«Мы имеем информацию, что они вывели лишь несколько подразделений из заявленных 12 500 военнослужащих, из которых якобы 3000 были российскими, но там на самом деле их было гораздо больше», - сказал украинский генерал армии.

Муженко заявил, что россияне забрали авиацию из Беларуси, чтобы создать картинку вывода войск.

«Россия продемонстрировала, и это была прежде всего демонстрация, возвращение авиационных частей - они поднялись в воздух и полетели на аэродромы России. Но мы понимаем, что для авиации 300-400 км - это расстояние, которое можно преодолеть за очень короткое время», - сказал он.

По мнению Муженко, напряжение в регионе не уменьшилось, а наоборот, растет.