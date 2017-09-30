Шредер, агент «штази» и топ-менеджеры: немцы в руководстве компаний РФ 5 30.09.2017, 12:08

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Герхард Шрёдер

Фото: AP

В каких крупных концернах РФ есть немецкие руководители, и как они там оказались.

Бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в пятницу, 29 сентября, утвердили в должности председателя совета директоров концерна "Роснефть". Это назначение, о котором СМИ стало известно заранее, вызвало волну критики в Германии. В то же время Шрёдер - далеко не первая и не единственная известная фигура из ФРГ в правлении российских компаний. DW рассказывает, кто еще из бывших ведущих представителей немецкой политики и бизнеса участвует в руководстве крупными предприятиями в России.

Как "потоки" довели экс-канцлера до "Роснефти"

Карьера Шрёдера в российских компаниях началась буквально через пару недель после его ухода с поста канцлера Германии в 2005 году. Сначала он возглавил наблюдательный совет, а затем и комитет акционеров дочернего предприятия "Газпрома" - Nord Stream AG, оператора газопровода "Северный поток" для транспортировки голубого топлива из России в ФРГ по дну Балтийского моря. В своей автобиографии экс-канцлер вспоминает, что занять эту должность его уговорил лично президент РФ Владимир Путин. А в 2016 году Шрёдер возглавил совет директоров компании Nord Stream 2, занимающейся строительством новых ниток этого газопровода. Обе должности он сохраняет за собой до сих пор.

Между двумя "потоками" экс-канцлер успел в 2009-2011 годах побыть независимым директором в ТНК-BP. Газета "Коммерсант" сообщала о возможном приходе Герхарда Шрёдера в совет директоров "Роснефти" еще в 2014 году, после того, как госконцерн поглотил ТНК-BP. Но тогда назначение не состоялось. Впрочем, как оказалось, это было лишь вопросом времени.

"Не считаю, что то, что делает господин Шрёдер, - это в порядке вещей", - прокомментировала действующий немецкий канцлер Ангела Меркель новую должность своего предшественника. По ее мнению, действия Герхарда Шрёдера подрывают санкции ЕС в отношении России, так как "Роснефть" находится в санкционном списке в связи с аннексией РФ полуострова Крым. Сам Шрёдер, которого еще во времена канцлерства связывали приятельские отношения с Путиным, считает "несправедливой" критику его решения войти в руководство российского госконцерна.

Из "штази" - в руководство российских гигантов

Маттиас Варниг до падения Берлинской стены работал во внешней разведке министерства госбезопасности ГДР ("штази"). С 1990 года он стал сотрудником Dresdner Bank и первым получил лицензию для иностранного банка в Санкт-Петербурге, где на тот момент работал на одной из руководящих должностей Владимир Путин. По официальной версии, они познакомились именно тогда. Хотя СМИ со ссылкой на сослуживцев Варнига утверждали, что его первый контакт с Путиным состоялся в 1989 году в Дрездене, когда они оба еще были сотрудниками спецслужб. Им приписывают дружеские отношения.

Так или иначе, с середины 2000-х Маттиас Варниг становился все более заметной фигурой в российском бизнесе, постепенно входя в руководство крупных компаний. С 2003 по 2015 годы он был членом наблюдательного совета банка "Россия", который контролируют приближенные к президенту РФ бизнесмены Юрий Ковальчук и Николай Шамалов. В дальнейшем Варниг занимал должность управляющего директора в Nord Stream AG, а сейчас является исполнительным директором Nord Stream 2. Кроме того, бывший агент "штази" входит в наблюдательный совет банка ВТБ, советы директоров "Роснефти" и "Транснефти", а также возглавляет аналогичный орган в алюминиевом концерне "Русал". В 2012 году Путин наградил Варнига орденом Почета "за особые заслуги в развитии двусторонних отношений с Россией".

Бывшие главы E.on, Deutsche Bahn и бундесбанка

В России трудятся сразу несколько немецких топ-менеджеров, которые ранее руководили ключевыми немецкими корпорациями. Один из них - Буркхард Бергман. В середине 2000-х он возглавлял крупнейшую энергетическую компанию ФРГ E.on-Ruhrgas и был независимым директором в "Газпроме", а с 2008 года вошел в совет директоров "Новатэка". В 2011 году Бергмана наградили российским орденом Дружбы.

В совете директоров "Российских железных дорог" с 2011 года сидит бывший глава основного железнодорожного оператора Германии Deutsche Bahn и близкий друг Шрёдера Хартмут Медорн, ушедший из немецкой компании после скандала из-за систематической слежки за профсоюзными активистами. Предполагалось, что топ-менеджер сможет подготовить российскую транспортную компанию к публичному размещению акций (IPO) в 2013-2015 годах, но частичная приватизация РЖД до сих пор откладывается.

В России работает и экс-председатель бундесбанка Эрнст Вельтеке. С 2005 года он входит в состав директоров ростовского банка "Центр-Инвест". А предшествовал этому его уход из бундесбанка годом ранее в связи со скандалом вокруг пребывания Вельтеке вместе с семьей в берлинском отеле за счет одного из частных банков Германии.

Немцы в МТС

Еще один топ-менеджер из Германии, Рон Зоммер, с 2009 года возглавляет совет директоров российского сотового оператора МТС, главным акционером которого является АФК "Система" Владимира Евтушенкова. Как ранее рассказали DW в компании, Зоммер поддерживает дружеские связи с Евтушенковым. Впрочем, очевидно, это не единственная причина, по которой Зоммер получил должность в МТС.

За Зоммера говорит его солидный опыт: с 1995 по 2002 годы он руководил немецким телекоммуникационным гигантом Deutsche Telekom. Хотя уходил он из компании не лучшим образом - на фоне серьезного падения акций и растущей задолженности Deutsche Telekom.

В руководстве МТС заседает также бывший президент интернет-провайдера T-Online и член совета директоров Deutsche Telekom Томас Холтроп. С 2015 года к Зоммеру и Холтропу в совете директоров МТС присоединилась еще одна гражданка Германии, бывший гендиректор Axel Springer Russia Регина фон Флемминг. Фон Флемминг перешла на новую работу после того, как немецкий издательский концерн Axel Springer продал свои российские активы в связи с изменением законодательства РФ в отношении СМИ. С 2016 года она также является советником Владимира Евтушенкова. А Рон Зоммер в июне этого года вошел в совет директоров АФК "Система".